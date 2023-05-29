Afyonkarahisar’da kansere yenik düşen 65 yaşındaki Kıbrıs gazisi düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kent merkezin bağlı Sülümenli beldesinde ailesi ile yaşayan Kıbrıs gazisi Hüseyin Yılmaz kanser hastalığına yenik düşerek yaşamanı yitirdi. Yılmaz için Sülümenli Caminde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, İkmal ve Garnizon Komutanım Tuğgeneral Osman Alp, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yılmaz Kırgel Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Afyonkarahisar Şube başkanı İsmail Kumartaşlı ve Yılmaz ailesinin sevenleri katıldı. Yılmaz kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında sonsuzluğa uğurlandı.