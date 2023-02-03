Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Emre Çakır,” Erken tanı hayat kurtarıyor. Çünkü tümör metastaz yaptıktan sonra artık yapılacak bir şey var ancak ilk evredeki gibi hastayı hastalıktan tamamen kurtarabileceğiz diyemiyoruz“ dedi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Emre Çakır,” Erken tanı hayat kurtarıyor. Çünkü tümör metastaz yaptıktan sonra artık yapılacak bir şey var ancak ilk evredeki gibi hastayı hastalıktan tamamen kurtarabileceğiz diyemiyoruz“ dedi.

Erken evrede teşhis edilen kanserin tedavi edildiğini belirten uzmanlar, risk faktörlerinden uzak durulması, gerekli kontrol ve taramaların yapılmasının son yıllarda kanser ölüm oranlarında azalmalar sağladığına dikkat çekiyor. Genetik faktörler, beslenme şekilleri, sigara kullanımı gibi birçok nedenden etkilenen kanser türlerinin tüm dünyada milyonlarca insanı etkilediğini belirten uzmanlar kanserin en gizli kapalı büyüyen ciddi bir hastalık olduğuna vurgu yapıyor.

Mide ağrısıyla başvurduğu hastanede kanser tanısı konduktan sonra yapılan tedavilerle sağlığına kavuştuğunu belirten 54 yaşındaki Mehmet Kaçar “Midem ağrımaya başladı. Daha sonra mide koruyucusu kullandım ağrısı kesildi. Daha sonrasında ağrı devam etti. Ağrı devam ettikçe ben mide koruyucusu kullandım. O şekil bir buçuk sene kullandım daha sonra kendimde halsizlik hissediyordum gittim tartıldım 4 kilo vermiştim. Daha sonra eşimle birlikte hastaneye gittik mideme hortum bırakıldı. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördüm. Ameliyat oldum. Şuan toparlandım iyiyim. Yemek de yiyebiliyorum. Öncesinde yemek yiyemiyordum, su da içemiyordum bir yudum su içsem su ağzımda geliyordu yutkunamıyordum. İştahım da kesilmişti. Şimdi daha iyiyim yemek yiyebiliyorum, su içebiliyorum, gezebiliyorum. Doktorlarıma teşekkür ediyorum“ diye konuştu

Kanserde erkan tanının hayat kurtardığını kaydeden Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Emre Çakır ise, ”Kanser şu anda yaygın bir halk sağlığı sorunu ve vakalarımız gittikçe artmakta. Bundan dolayı erken tanı çok önemli. Hastalarımız ne kadar erken tanı alırsa biz o kadar faydalı olabiliyoruz ve hastalıktan tamamen kurtulma ihtimalleri daha da artmakta. Şuanda birçok tedavi yöntemimiz var. Kemoterapi, ümmünoterapi, akıllı moleküller gibi birçok tedavi yöntemimiz var. Özellikle kadın hastalarımızın 40 yaşından sonra yıllık mamografi taramalarını yaptırmalarını, 45 yaşından sonra kolonoskopi taramalarını yaptırmalarını, dışkıda gizli kan dediğimiz tetkiki yaptırmaları, erkeklerde prostat için belirli aralıklarla prostat spesifik antijen kan testi yaptırmalarını önermekteyiz. Erken tanı hayat kurtarıyor. Çünkü tümör metastaz yaptıktan sonra artık yapılacak bir şey var ancak ilk evredeki gibi hastayı hastalıktan tamamen kurtarabileceğiz diyemiyoruz “dedi.

Çokta erken sayılmasa da kanser tanısı konduktan sonra hastanede gördüğü tedavi sonucu Mehmet Kaçar’ın sağlığına kavuştuğunu ifade eden Çakır,” Hastamız erken evre sayılabilir ama çok da erken bir evrede gelmedi. Biz öncelikle hastaya kemoterapi ile başladık. Kitle cismi midesindeki ve çevresindeki lenflerdeki kitleleri küçülttük. Küçülttükten sonra cerrahi ile midesi ve lenf topları başarılı bir şekilde alındı. Ameliyattan sonrasında kemoterapi ile tedavi süreci devam etmekte hastamızın. Bu süreçten sonra hastayı 3 aylık aralıklarla takibe alacağız. Hastamız ilk geldiğinde ciddi anlamda karın ağrıları vardı. Bunlar kemoterapi ile gerilemeye başladı ve şu anda da karın ağrıları geriledi. En son baktığımız taramalarda da vücutta herhangi metastaz ve tümöre rastlamadık. Hastamız şu anda iyi durumda. Tedavimizi de kaldırıyor verdiğimiz tedavileri de ümmün kuvvetlendiricilerle tedaviyi de başarılı bir şekilde yürütüyoruz “diye konuştu.