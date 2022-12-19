Bursa Kent Konseyi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sağlık Çalışma Grubu tarafından düzenlenen sempozyumda, ‘Kanserde Tamamlayıcı Tıp’ masaya yatırılacak.

Bursa Kent Konseyi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sağlık Çalışma Grubu tarafından düzenlenen sempozyumda, ‘Kanserde Tamamlayıcı Tıp’ masaya yatırılacak.

Bursa Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu, Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle ‘Kanserde Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları’ sempozyumu düzenliyor. Medicana Hastanesi, BTSO ve Bursa Kanserle Savaş Derneği’nin de sponsor olduğu sempozyum, 23-24 Aralık tarihlerinde Merinos AKKM Hüdavendigar Salonu’nda gerçekleşecek. 23 Aralık Cuma günü saat 09.00’da açılacak sempozyumda, Türkiye’nin çeşitli illerinden ‘konusunda uzman’ akademisyenler, kanserde tamamlayıcı tıbbı konuşacak. Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, geleneksel tamamlayıcı tıbba dikkat çekmek istediklerini, konuyu bilimsel çalışmalarla iyi bir noktaya taşımayı hedeflediklerini söyledi. Orhan, “Tüm halkımızı sempozyuma katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Sempozyumun detayları hakkında bilgi veren Bursa Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu Temsilcisi Prof. Dr. Sedat Demir, kanserin geçmişte olduğu gibi günümüzde de etkin olduğunu, dünyadaki gibi ülkemizde de dolaşım sistemi hastalıklarından sonra 2’nci sırada yer aldığını ifade etti. Demir, “Modern tedavide önemli gelişmeler sağlanmış, kanserlerin çoğu tedavi edilebilir hale gelmiştir. Geleneksel Anadolu tıbbımızda ve öz kültürümüzde, İbn-i Sina ve Farabi gibi büyük tıp bilginleri mevcut. Hali hazırda Anadolu tıbbı olarak da adlandırabileceğimiz geleneksel tıp uygulamaları ile tıbbi tedaviler uygulandığı aşikardır. Bursa Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu olarak, tamamlayıcı tıp uygulamalarının kanser üzerinde etkilerini araştırmak-tartışmak ve değerlendirmek amacıyla uzman hekimler ile eczacıların konuşmacı olarak katılacağı, 23-24 Aralık tarihlerinde Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan Kanserde Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sempozyumu’nu düzenliyoruz” diye konuştu.