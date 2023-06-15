Kanser başlangıcı teşhisi konulan ve kemoterapi gören iki çocuk annesi Belgin Taş, Hobi Bahçesi sayesinde yeniden hayata tutundu.

Belgin Taş'ın belediyeye yaptığı başvuru sonrasında Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın talebiyle Merkez Mahallesi'ndeki Hobi Bahçesi'nden bir yer tahsis edildi. Burada çeşitli sebze, meyve ve çiçekler yetiştirmeye başlayan Taş, çoğu zamanını burada geçiriyor ve toprağın iyileştirici gücüne inanıyor. Hastaneye gittiğinde ise hastalığının gerilediğini büyük bir sevinçle öğrenen Taş; "Doğayı ve toprakla uğraşmayı her zaman sevmişimdir, bana enerji verirler. Her sabah buraya gelip kahvemi içer, kitabımı okurum. Ektiğim sebze ve meyveleri topladığımda ise çok mutlu oluyorum. Onlarla ilgilenmek, benim için büyük bir terapidir ve burada hastalığımla başa çıktım" dedi.