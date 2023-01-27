Hedefe yönelik kanser tedavisi için kullanılan genetik testlerin, kanser hücrelerinin DNA’sındaki mutasyonları (değişiklikleri) tespit edebileceğini belirten Medikal Onkoloji Uzm. Prof. Dr. Yasemin Kemal, “Kanserin belirli bir mutasyona sahip olup olmadığını bilmek, hastanın alması gereken tedavi türünü yönlendirmeye yardımcı olabilir. Belirli mutasyonların varlığı veya yokluğu, belirli ilaçlardan kimin fayda görebileceğini ve görmeyeceğini gösterir” dedi.

Hedefe yönelik kanser tedavisi için kullanılan genetik testlerin, kanser hücrelerinin DNA’sındaki mutasyonları (değişiklikleri) tespit edebileceğini belirten Medikal Onkoloji Uzm. Prof. Dr. Yasemin Kemal, “Kanserin belirli bir mutasyona sahip olup olmadığını bilmek, hastanın alması gereken tedavi türünü yönlendirmeye yardımcı olabilir. Belirli mutasyonların varlığı veya yokluğu, belirli ilaçlardan kimin fayda görebileceğini ve görmeyeceğini gösterir” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Medikal Onkoloji Uzm. Prof. Dr. Yasemin Kemal, genetik testler ve akıllı ilaçlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Hedefe yönelik kanser tedavisi için kullanılan genetik testlerin, kanser hücrelerinin DNA’sındaki mutasyonları (değişiklikleri) tespit edebileceğini söyleyen Prof. Dr. Yasemin Kemal, “Kanserin belirli bir mutasyona sahip olup olmadığını bilmek, hastanın alması gereken tedavi türünü yönlendirmeye yardımcı olabilir. Belirli mutasyonların varlığı veya yokluğu, belirli ilaçlardan kimin fayda görebileceğini ve görmeyeceğini gösterir” diye konuştu.

"Mutasyonun görevini engelleyen ilaçlar, kanser tedavisinde kullanılan akıllı ilaçlardır"

Araştırmacıların kanseri daha iyi anlamak ve tedavi edebilmek için kanserli hücrelerdeki genetik değişiklikleri uzun süredir incelediğinin altını çizen Prof. Dr. Kemal, “Araştırmacıların amaçları, normal hücrelere en az zarar verirken kanserli hücreleri öldürmek ve büyümesini engellemektir. Bunlara hedefli ilaçlar (akıllı ilaçlar) veya hedefe yönelik tedavi denir. Belli kanser türleri belli genetik değişikliklere (mutasyonlara) sahip olabilir. Bu mutasyonlara sahip olan hastalarda bu mutasyonun görevini engelleyen ilaçlar, kanser tedavisinde kullanılan akıllı ilaçlardır” şeklinde konuştu.

"Geleneksel yöntemlerle hedefe yönelik yöntemlerin farkları"

Kanser tedavisinde eskiden cerrahi, kemoterapi ve radyoterapinin standart tedavi şekilleri olduğunu dile getiren Prof. Dr. Yasemin Kemal, şunları söyledi: "Kemoterapi, aktif olarak büyüyen ve bölünen hücreleri öldürerek çalışır. Radyasyon tedavisi, kanser hücrelerini genlerine zarar vererek, büyümelerini ve bölünmelerini engelleyerek öldürür. Her iki tedavi türü de normal sağlıklı hücreler dâhil büyüyen ve bölünen tüm hücreleri etkileyebilir. Bu genellikle zararlı yan etkilere de yol açar ve bu nedenle bu tedavilerin, sağlıklı dokuya verilen zararı en aza indirirken kanser hücrelerinin öldürülmesini en üst düzeye çıkarmaları için dikkatli ayarlanması gerekmektedir. Hedefe yönelik tedavi ise, hem kanserli doku üzerinde daha etkili hem de daha az yan etkili bir tedavi şeklidir. Kanser hücrelerinin genetik yapısının etraflarındaki normal hücrelerden farklı olduğunu biliyoruz. Hedefe yönelik tedavi, bir şekilde kanser hücrelerinin büyümesine özgü olan belirli adımları veya süreçleri bozmayı amaçlar. Kanserin hedefe yönelik akıllı ilaçlara duyarlı olup olmadığını anlamak için alınan biyopsi örneğinden bazı genetik testleri yapmak gerekir. Bu genetik test sonucu ile eşleşen ilacı bu şekilde bulup kullanabiliriz. Test yalnızca hedefe yönelik tedavilerin etkili olduğu ispatlanmış mutasyonların olası olduğu kanser hastalarından istenebilir. Hastalar kendileri için bu genetik testlere gerek olup olmadığını onkoloji uzmanlarına danışabilirler. Hastalarımızın patoloji örnekleri PCR yöntemi ile analiz edilmekte ve 24 saat gibi kısa bir sürede sonuçlanmaktadır”