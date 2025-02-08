Bir süredir kanser tedavisi gören Bartın Kozcağız Beldesi eski Zabıta Müdürü Erol Güneş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Güneş’in vefatından saatler öncesinde yaptığı paylaşımda ise kan pıhtılarını önlemek amacıyla ayağına giydirilen çorapların resmini paylaştı.

Kanser tedavisi gören CHP Kozcağız Belde Başkanı ve Eski Kozcağız Belediyesi Zabıta Müdürü Erol Güneş, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Bolu’da vefat ettiği öğrenilen Güneş’in vefatından saatler öncesinde, tedavi gördüğü hastanede ayağına giydirilen çorapların resimleri paylaştı. "İki acayip çorap" notuyla sosyal medyadan yayınladığı resim, son paylaşımı oldu.

Erol Güneş için Cumartesi günü saat 11:00’de Kozcağız Beldesi’ndeki evinin önünde helalleşme programı düzenleneceği, Bartın il merkezine bağlı Çayırlar Mahallesi’nde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Çaydüzü Mahalle Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.