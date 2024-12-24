Trabzon’da düzenlenen etkinlikte kanser tedavisi gören çocuklar bir araya geldi.

Umut ve Yaşam Derneği’nin düzenlediği yılbaşı etkinliğine kanser tedavisi gören çocuklar, yetişkin hasta ve birçok hasta yakının yanı sıra dernek üyeleri ve gönüllüleri, Trabzon İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yunus Karaman, dernek gönüllüleri, hasta yakınları ile KTÜ İşletme ve Ekonomi Kulübü öğrencileri katıldı. Kanser tedavisi gören çocuklar palyaço eşliğinde dans edip çeşitli oyunlarla eğlenirken daha sonra kendilerine yeni yıl hediyeleri dağıtıldı.

Etkinlikte konuşan Umut ve Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nimet Baki, kanserin herkesi tehdit eden küresel bir sorun haline geldiğini hatırlattı. Baki "Hastanede ve evde tedavisine devam eden çocuklar ve yetişkin kanser hastaları için özel etkinlikler düzenledik. İl dışından da gelen hastalarımız vardı. Etkinliklerde lösemili ve kanser hastası çocuklar dans edip şarkılar söyleyip, pasta kesip hediyelerini aldılar. Kanser yaş ve sosyoekonomik statü fark etmeksizin herkesi tehdit eden küresel bir sorun haline geldi. Sağlıklıyken bile sevdiklerimizin ilgisine ve desteğine ihtiyaç duyarız. Ancak uzun soluklu bir mücadele gerektiren lösemi ve kanser gibi hastalıklarda moral ve motivasyon her şeyden önce gelir. Bu nedenle, yılbaşında da çocuklarımızı ve ailelerini yalnız bırakmıyoruz. Tedavisi devam eden çocuklarımızın yanı sıra hastalığı yenmiş olan çocuklarımızı ve gençlerimizi de bu coşkuya ortak ediyoruz. Bu sayede, çocuklarımız ve gençlerimiz büyük bir ailenin parçası olmanın verdiği dayanışma ruhuyla hastalığın olumsuz etkilerinden uzak kalabiliyor, umut dolu bir gelecek için mücadelelerine devam edebiliyor. Bu vesileyle, yıl boyunca desteklerini esirgemeyen tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyor, herkese sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyoruz” diye konuştu.