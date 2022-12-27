Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) çatısı altında eğitim alan kursiyerlere, Sağlık Müdürlüğü tarafından Serviks Kanseri ve obezite ile mücadele konusunda bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) çatısı altında eğitim alan kursiyerlere, Sağlık Müdürlüğü tarafından Serviks Kanseri ve obezite ile mücadele konusunda bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Düzce BELMEK kursiyerleri, sosyal farkındalık çalışmaları çerçevesinde rahim ağzı kanseri farkındalık etkinlikleri çerçevesinde serviks kanseri ve obezite ile mücadele konusunda bilgilendirme eğitimlerine katılım sağladı.

Aziziye Mahallesinde bulunan BELMEK ana binasında gerçekleştirilen eğitimde, Sağlık Müdürlüğü KETEM birimi sorumlusu Dr. Rabia Nurulzade tarafından kanser taraması noktasında bilgilendirme de bulunulurken, Diyetisyen Serpil Hürsgünel tarafından ise obezite ile mücadele konusunda bilgiler aktardı.

Dr. Rabia Nurulzade eğitimlere yönelik yaptığı değerlendirmede, rahim ağzı kanseri farkındalık ayı olarak belirlenmiş olduğunu ve dünyanın birçok ülkesinde hastalığa dikkat çekmek üzere farkındalık etkinlikleri düzenlendiğini ifade ederek, “Bizde ilimizde bu etkinlikleri yaparak ve tarama programlarımızı tanıtarak halkımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

Kadınlara yönelik düzenlenen eğitim çerçevesinde, Serviks kanserinin risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri konularında bilgilendirme ile kanserden korunacak sağlıklı yaşam koşullarına yönelik bilgilendirme yapıldı.

Eğitimin ardından kursiyerlere yönelik gezici mobil aracı ile serviks kanseri taraması ve vücut analiz ölçümü gerçekleştirildi.