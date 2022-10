01-31 Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı dolayısıyla Lapseki Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Lapseki Devlet Hastanesi bahçesinde bir ay sağlık taraması yapılıyor.

01-31 Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı dolayısıyla Lapseki Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Lapseki Devlet Hastanesi bahçesinde bir ay sağlık taraması yapılıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından bu ayda çeşitli faaliyetler düzenlenirken, Lapseki Toplum Sağlığı Merkezinde Devlet Hastanesi önünde bir ay boyunca köy köy sağlık taraması yapılıyor.

Lapseki Devlet Hastanesi bahçesinde başlanan sağlık taramasına katılan kadınlara toplum sağlığında görevli hemşireler tarafından pembe kurdele takılarak çiçek verildi.

Lapseki Toplum Sağlığı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ufuk İlter Güney, "Kanser tarama aracı bir ay boyunca Lapseki’de kalacak. Hafta içi her gün hem köylerimizden hem de ilçe merkezinden kadınlarımız kanser taraması özellikle de meme kanseri taraması için buraya servislerle taşınacak, burada mamografileri yani ne gerekirse yapılacak. Bize ayrıca telefonla ulaşanlara yardımcı oluyoruz. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü. Eskiden akciğer kanseriydi ancak şimdi her 8 kadından biri her 100 erkekten biri meme kanserine yakalanabiliyor. Biz de bu yüzden Sağlık Bakanlığımız tarafından başlatılan sağlık taramalarını gerçekleştiriyoruz, vatandaşlarımızı bu sağlık taramasına bekliyoruz" dedi.