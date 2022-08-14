Birçok kanser türünün hayatın ilerleyen dönemlerinde sık olarak karşımıza çıktığını belirten Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, yine ilerleyen yaşta demans hastalığının en sık sebebi olan Alzheimer hastalığının da belirgin olarak arttığını bildirdi.

Birçok kanser türünün hayatın ilerleyen dönemlerinde sık olarak karşımıza çıktığını belirten Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, yine ilerleyen yaşta demans hastalığının en sık sebebi olan Alzheimer hastalığının da belirgin olarak arttığını bildirdi.

Bazı risk faktörlerinin ortak olduğu bu iki hastalıkla ilgili geçtiğimiz günlerde bir çalışma yayınlandığını söyleyen Prof. Dr. Coşkun, Journal of Alzheimer’s Disease dergisinde Mackenzie Fowler ve arkadaşları tarafından kanser ve Alzheimer hastalığı ilişkisine yönelik ilginç bir çalışma yayınlandığını belirtti. Prof. Dr. Coşkun, “Demansı olan 3 bin 809 hastanın incelendiği bu çalışmada 672 hastada geçmişte kanser hikayesi bulunmakta idi. Bu çalışmada kanser hikayesi olan demans hastalarında seyrin daha iyi olduğu, bilişsel özelliklerin daha iyi durumda olduğu ve kötüleşmenin kanser tanısı olmayan demans hastalarına göre belirgin olarak yavaş olduğu gösterildi" dedi.

Geçmişte kanser tanısı olan kişilerde neden demans hastalığının daha hafif ve yavaş seyirli olduğunu net olarak bilmelerine şu anda imkan olmadığını bildiren Prof. Dr. Coşkun, ”Belki kanser tanısı nedeniyle bu hastaların daha yakın tıbbi gözetimde olmaları, teşhisin bu kişilerde daha erken konulup tedavinin daha erken başlanmasının bu sonucu ortaya çıkarmış olabileceği düşünülebilir. Fakat her iki hastalığın biyolojik özellikleri mi bu sonucu ortaya çıkarıyor, incelenmesi gereken alanlardan birisi. Bu mekanizma anlaşılırsa ilerde tedaviye yönelik bazı ipuçlarını da bize sağlayabilir” dedi.