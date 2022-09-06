Kanser Savaşçıları Derneği, anlamlı bir kampanyaya imza attı. Kızılay’ın da desteklediği “Damardan Kahramanım Olur musun?” sloganlı kampanya çerçevesinde kan bağışı çağırısında bulunuldu.

Kanser Savaşçıları Derneği, anlamlı bir kampanyaya imza attı. Kızılay’ın da desteklediği “Damardan Kahramanım Olur musun?” sloganlı kampanya çerçevesinde kan bağışı çağırısında bulunuldu.

Kanser Savaşçıları Derneği, 2015 yılından bu yana kanser hastalarının zorlu tedavi sürecinde yanlarında oluyor ve hayat kalitelerini koruyabilmeleri için pek çok proje ve kampanya yürütüyor. Yine bu çerçevede Kanser Savaşçıları Derneği, toplumda kan bağışı farkındalığına yönelik “Damardan Kahramanım Olur musun?” sloganıyla kampanya başlattı. Kızılay’ın desteklediği “Damardan Kahramanım Olur musun?” kampanyası için ünlü oyuncu Hatice Şendil gibi pek çok ünlü de kampanyaya destek vermek için kamera karşısına geçti. Yine sürekli kan nakli almak zorunda olanlar da kamera karşısında mesajlar verdi. İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, Tıbbı Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Gümüş, Pediatrik Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Malbora, Kanser Savaşçıları Derneği Başkanı Belma Kurdoğlu Akgün, Türk Kızılay Kan Hizmetleri Medikal Direktörü Dr. Levent Sağdur ve Türk Kızılay Kan Hizmetleri Kan Bağışçısı Yönetimi Müdürü Dr. Metin Kalender de topluma kan bağışı çağırısında bulundu.

“Pandemi döneminde kan bağışı oranları azaldı”

Kan bağışıyla ilgili konuşan Belma Kurdoğlu Akgün, “Bugün burada kanser hastalarında kan ihtiyacına vurgu yapmak amacıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz, ismi ‘Damardan kahramanım olur musun?’ Onun basın tanıtımını yapmak için bir aradayız. Kan bağışı genel anlamda çok önemli. Kanser hastalarında aslında kan ihtiyacı genel olarak bilinen akut durumlarda yani trafik kazası, ameliyatlarda ihtiyaç olduğu yönünde. Ancak biz şunu biliyoruz ki Amerika’daki istatistiki verilere göre aslında toplumun yüzde 25 kan ihtiyacı sadece kanser hastaları tarafından kullanılıyor. Dolayısıyla kan, kanser hastaları için gerçek bir ihtiyaç. Biz de buna vurgu yapmak ve toplumumuzu kan bağışına davet etmek için bir aradayız. Aslında Türk milletinin kan bağışına bakışı gayet olumlu. Yalnız bildiğiniz gibi geçtiğimiz pandemi döneminde ve maalesef bu sadece ülkemizde değil bütün dünyada bir sorun oldu. Çünkü kan bağışı oranları ciddi oranda azaldı. Bu aslında direkt olarak pandemi ile alakalı olan bir durum. Bizim ülkemizde sadece yaz dönemi ve genel olarak ramazan aylarında kan bağışlarında bir azalma görülüyor. Ama geçtiğimiz son üç yıl içerisinde özellikle pandemi bu durumu çok etkiledi” açıklamasında bulundu.

“Kan ver, hayat kurtar; damardan kahraman ol”

Kan vermek için gereken koşullardan bahseden Başkan Akgün, “Aslında 50 kilonu altında olmamak şartıyla ve önemli bir hastalığı olmayan herkes, kadınlar dört ayda bir erkekler üç ayda bir kan bağışı yapabilir. Biz bütün halkımızı gerçekten kan bağışı yapmaya davet ediyoruz. Unutmamak gerekir ki kan vererek hayat veriyorsunuz. Dolayısıyla biz diyoruz ki; kan ver, hayat kurtar; damardan kahraman ol” dedi.