Samsun’da kanser hastası annesini darp eden ağabeyini 7 yerinden bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi çocuğun yargılandığı mahkemenin ilk duruşmasında, ’nefsi müdafaada bulunduğu’ gerekçesiyle beraatına ve tahliyesine karar verildi.

Olay, Atakum ilçesinin İstiklal Mahallesi’nde 31 Ocak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki T.S., evlerinde annesi Gülhatun S.’den (56) para ve sigara isteyen ağabeyi Ali Kenan S.’nin (31) "Bu kadını öldüreceğim" diye bağırdığını ve annesinin feryadını duyunca, eline bıçak alıp yardımına koştu. Bu sırada ağabeyinin annesini yumrukladığını gören lise son sınıf öğrencisi T.S., annesini kurtarmak için ağabeyine bıçakla saldırdı. 7 yerinden bıçaklanan Ali Kenan S., ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Ali Kenan S., ameliyata alındı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne Gülhatun S. ise darp sonucu kafasından yaralandı.

T.S., polis tarafından gözaltına alınıp Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan T.S., 1 Şubat’ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

T.S. hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşmasında kendini savunan T.S., "Olay sırasında odamdayken ağabeyimin ’bu kadını öldüreceğim’ diye bağırdığını duydum. Annemin ’oğlum yetiş bu beni öldürecek’ diye sesini duyunca yardımına koştum. Ağabeyime sarıldım ancak beni odadan itti.

Annemi kurtarmak için ağabeyimin kolunu tutunca beni tekrar itti. Ben de ağabeyimin odasındaki dolaptan bıçağı aldım. Ağabeyime bıçağı göstererek annemi bırakmasını istedim. Bu sırada ağabeyim bana saldırdı. Gözlerimi kapatarak kendimi korumak için bıçağı rastgele sallamaya başladım. Annem, ağabeyimin yarasına tampon yaparken ben de ambulansı ve polisi arayıp yardım istedim. Ağabeyimi öldürmek gibi bir amacım yoktu. Ağabeyim uyuşturucu kullanınca ikinci bir kişiliğe geçiyordu. Başka bir kişiliğe sahip oluyordu. Öldürmek amacım yoktu, pişmanım" diyerek gözyaşı döktü.

Anne Gülhatun T. ise, "Çocuğum tamamen beni kurtarmak için hareket etti. Sesimi duyunca geldi. Oğlumdan şikayetçi değilim. Oğlumun cezalandırılmasını istemiyorum. Ne olur oğlumu kurtarın" dedi.

Savcı mütalaasında sanığın, bıçak darbelerinden 3’ünün ölümcül bölgelerde olmasından dolayı meşru müdafaa sınırlarının yasal koşulların oluşmaması ve ağır haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

T.S.’nin avukatı Giray Güneş ise, "T.S. annesini kurtarmak için hareket etmiş. Olay anında korku ve panik içinde sınır aşılmış olabilir. Müvekkil polis ve ambulansa haber vermiş. Annesini ile ağabeyinin yarasına tampon yapmış. Kesinlikle müvekkilimin öldürme kastı yoktur. Hakkında beraat kararı verilmesini ve tutuksuz yargılanmasını talep ederiz. Lise son sınıf okuyan ve üniversite sınavına girecek bir çocuktur. Beraatını ve tahliyesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Mahkeme, T.S.’nin ’nefsi müdafaa şartları altında ağabeyini öldürdüğü’ kanaatine vararak oy çokluğuyla beraatına ve tahliyesine karar verdi.