Diyarbakır’da eski HDP il binası önünde oturma eyleminin sürdüren kanser hastası anne, evladına kavuşmak için yolunu gözlüyor.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019’da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi aralıksız devam ediyor. Aileler, çocuklarının fotoğrafını alarak çadırda umutlu bekleyişini sürdürüyor.

Ankara’dan oğlu Vural Işıklı için gelip eylemini sürdüren Nilüfer Polat, çocuğunun tek göz ağrısı olduğunu, yurt dışına çalışmaya gittiğini ve 13 aydır haber alamadığını söyledi.

HDP ve PKK’lıların elinde olduğundan emin olduğunu belirten Polat, “Çocuğumu verin. Dördüncü evre kanser hastasıyım, ne kadar günüm kaldı, ne kadar yaşarım bilmiyorum. Son günlerimi çocuğumla yaşamak istiyorum. Oğlum, beni görürsen, duyarsan bana hiç kıymazdın, bana bakacağına söz verdin. Herkesin çocuğu çıktı geldi. devletimize, milletimize güven gel” dedi.