Adıyaman’da deprem sebebiyle yaşanan yıkım sonrasında eşi ve engelli iki çocuğuyla birlikte Kırıkkale’deki akrabalarının evine yerleşen kanser hastası Ayten Fırat, "Kendimiz kaçamıyoruz, çocukları götüremiyoruz. Bir oraya bir buraya savrulduk, çok zor bir andı. Allah bizi kurtardı çok şükür" dedi.

Adıyaman’da deprem sebebiyle yaşanan yıkım sonrasında eşi ve engelli iki çocuğuyla birlikte Kırıkkale’deki akrabalarının evine yerleşen kanser hastası Ayten Fırat, "Kendimiz kaçamıyoruz, çocukları götüremiyoruz. Bir oraya bir buraya savrulduk, çok zor bir andı. Allah bizi kurtardı çok şükür" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman’da ağır hasar gören evlerinden ayrılmak zorunda kalan Fırat ailesi, Kırıkkale’deki akrabalarının yanına yerleşti. Abdullah ve Ayten çiftinin çocukları serebral palsi hastası Funda (32) ile ortopedik ve zihinsel engelli Burak Fırat (28) eğitimlerini evde görüyor. Yahşihan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli usta öğreticiler, haftanın belirli günlerinde iki kardeşe işaret dili eğitimi veriyor. İki kardeşin tüm eğitim masrafları İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, Fırat ailesini Yahşihan ilçesinde kaldığı evinde ziyaret etti. Telefoncu, aile bireyleriyle görüşme yaparak çocukları için istek ve taleplerini dinledi.

"Çocukların tüm ihtiyaçları karşılanıyor"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in talimatıyla depremzede çocukların tüm ihtiyaçlarını giderildiğini belirten Telefoncu, "Eğitimlerinde herhangi bir aksama yok. Buradaki örnekte gördüğünüz gibi özel eğitimleri dahil çocukların tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Örneğin burada iki kardeşimiz işaret dili eğitimlerini almaya devam ediyor. Çocuklarımızın sıkıntılarını bir nebze olsun var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

"Birkaç kişi yardım etti, bir baktık dışarıdayız"

Adıyaman’da yaşadığı deprem anını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan meme kanseri hastası Ayten Fırat, "Kalktık direkt çocukların odasına gittik. Kendimiz kaçamıyoruz, çocukları götüremiyoruz. Bir oraya bir buraya savrulduk. Çok zor bir andı. Allah bizi kurtardı çok şükür. Birkaç kişi yardım etti, bir baktık dışarıdayız. Allah kimseye göstermesin. Yakınlarımı, akrabalarımı, dostlarımı kaybettim" diye konuştu.

"Bizim varımız yoğumuz bu çocuklar"

Fırat, devletin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Allah razı olsun devletimizden, milletimizden. Bizimle çok ilgilendiler. Destek oldular, bizi buraya getirdiler. Çok şükür şimdi çocukların rahatlığı da iyi. Funda’nın eğitimi yarım kalmıştı. Sağ olsunlar, Allah razı olsun geldiler bizimle ilgilendiler. Bizim varımız yoğumuz bu çocuklar. Biz bu çocukları sağ salim kurtardık. Çok şükür elhamdülillah bu da bize yeter. 30 yıldır bu çocuklarımız için yaşıyoruz. Her şeyimizi onlara feda ettik" şeklinde konuştu.

Meme kanseri hastalığından dolayı ameliyat olduğunu anlatan Fırat, eşinin 3 yıldır kendisine ve çocuklarına baktığını sözlerine ekledi.