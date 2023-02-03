Bursa’da kanser tedavisi gören hastalar hayata sanat ile tutunuyor

Bursa’da kanser tedavisi gören hastalar hayata sanat ile tutunuyor

Medicana Bursa Hastanesinde düzenlenen ‘Sanatın İyileştirici Gücü’ atölyesi ile kanser hastaları küllerinden yeniden doğuşun, şifanın ve umudun temsili olan Anka Kuşunu renklendirdi.

Dünya Kanser Günü münasebetiyle Medicana Bursa Hastanesi ve Kanserle Savaş Derneği işbirliği ile düzenlenen sanat atölyesine kanser tedavisi gören hastalar ve yakınları ilgi gösterdi. ‘Sanatın İyileştirici Gücü’ adı altında Medicana Bursa Hastanesinde yapılan atölyede buluşan hastalar, tuvallere küllerinden yeniden doğuşun, şifanın ve umudun temsili olan Anka kuşunu boyayarak, farklı bir güne imza attı. Gördükleri tedavi sürecinden bir nebze olsun uzak kalan hastalar, sanatın kendilerine iyi geldiğini dile getirdi.

"Kanser korkulacak bir hastalık değildir"

Erken teşhiste kanser tedavisinin daha başarılı sonuçlara ulaşabileceğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Nilüfer Avcı, “Biz kanseri tedavi ederken, sosyal hayatın devam etmesi, moralin yüksek olması, aile hayatının bozulmaması ve sağlıklı tedavi sürecinin devam edebilmesi için hastaların her yönüyle hayatın içerisinde olmasını istiyoruz. Bütün bu hastaların kendi çabalarıyla, neye yetenekleri varsa, her şeyi yapabileceklerini göstermeleri gerekiyor. Kanser, korkulacak bir hastalık değildir. Kanser erken teşhis edilirse başarı oranı o kadar yüksek olacaktır. Onun için bütün herkesin vücudunu iyi dinlemesi gerekiyor. Hastalığın belirtilerini göz ardı etmemek gerekiyor. Sağlık Bakanlığının desteklediği ücretsiz tarama programları yer almaktadır. Bunları lütfen aksatmayalım” diye uyardı.

Sanatın iyileştirici gücü

Hastalara destek olmak amacıyla psikolojik yardım da veren Uzman Psikolog Başak Mutlu ise, “Yaptığımız etkinliklerle, insanları anın farkındalığına ulaştırmaya çalışıyoruz. Sanatla ilgilenmek, dikkati tek bir noktaya odaklayarak gerilimi azaltır ve kontrol hissi verir. Yasamdan tat almak adına etkili bir yoldur. Kanser tedavisi psikolojik acıdan zorlayıcı bir süreç. Hastaların bu süreçte sanatla ilgili faaliyetlerde bulunması stresi azaltarak tedaviye katkı sağlıyor. Bu sebeple hastalarımıza sanatın iyileştirici gücünden faydalanmalarını tavsiye ediyoruz." şeklinde konuştu

“Kanser hastaları asla pes etmemeli”

Hastalığını kabullenip hayata pozitif bakmayı öğrendiğini söyleyen kanser hastası Hacer Gül, “Yaklaşık 3 senedir kanserle mücadele ediyorum. Doktorum Nilüfer Avcı’dan çok memnunum. Hayata daha pozitif bakmayı öğrendim. Bu hastalığı kabul etmeyi, nasıl başa çıkabileceğimi öğrendim. Herkes yapabilir, baş edebilir bu hastalıkla. Zor oluyor, ama oluyor. Medicana Hastanesi’nin yapmış olduğu bu etkinlik için teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Kanser hastalarının asla pes etmemesi gerektiğini vurgulayan Özlem Gürbüz ise, “Medicana Hastanesi’nin yapmış olduğu etkinlikte dernek olarak biz de varız. Keyifli bir çalışma, Anka Kuşu’nun resmini yapıyoruz. Anka Kuşu yeniden doğuşu simgeliyor, kanser hastaları da hayata umutla bakmalı, asla pes etmemeli, yeniden doğuş olarak düşünmeli” dedi. Tedavisinde 16. ayına giren ve kanser hastalarını Anka Kuşu’na benzeten Sevgi Yılmaztürk, “16 ay önce kanser tanısıyla tedavim başladı. Bu yolculukta en önemli şey sevdiklerinizin, dostlarınızın, hekimlerinizin sağlık kahramanlarının moral ve desteği ile 16. ayımıza geldik. Bugün Medicana Hastanesi, Kanserle Savaş Derneği ile birlikte 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde böyle bir faaliyet planlamış. Bizleri de davet ettiler çok teşekkür ederiz. Her birimiz, birer Anka Kuşuyuz” ifadelerini kullandı.

"Sevgi paylaştıkça çoğalır"

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Remzi Karşı da, “Bu tarz sosyal sorumluluk projeleri içinde olmak bizi gururlandırıyor. Sevgi paylaştıkça çoğalır, dertler ise paylaşıldıkça azalır. Hastalarımız ile bu mücadele için birlikteyiz” dedi.