Azerbaycan’da Sovyet ordusunun 33 yıl önce 19 Ocak’ı 20 Ocak’a bağlayan gece Bakü’de sivillere yönelik düzenlediği Kanlı Ocak (Kara Yanvar) katliamında hayatını kaybedenler Iğdır’da anıldı.

Azerbaycan’da Sovyet ordusunun 33 yıl önce 19 Ocak’ı 20 Ocak’a bağlayan gece Bakü’de sivillere yönelik düzenlediği Kanlı Ocak (Kara Yanvar) katliamında hayatını kaybedenler Iğdır’da anıldı.

Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği tarafından programda konuşma yapan Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar, 20 Ocak’ın özgürlüğüne susamış kahraman bir milletin bağımsızlık mücadelesi olduğunu söyleyerek, "Rusların ve Ermenilerin gerçek yüzü ’Kanlı Ocak’ta bir kez daha ortaya çıkmıştır. 20 Ocak Günü, Azerbaycan’ın başkenti Bakü şehrinde Sovyetler Birliği Ordusu ve yerli Ermeni işbirlikçileri ile gerçekleştirdikleri Türk katliamının kanlı tarihidir. 20 Ocak 1990’da Sovyetler Birliği askeri güçleri karayoluyla ve deniz yoluyla 35 bin kişilik ağır silahlarla donatılmış Alfa birlikleri, özel imha birlikleri ile tankları Bakü’de Azadlık Meydanını kuşatmıştı. 20 Ocak, yüreğinden ve bileğinde başka silahı olmayan ancak özgürlüğüne susamış kahraman bir milletin bağımsızlık mücadelesidir. Onlar 20 Ocak’ta ’Ya İstiklal Ya Ölüm’ dediler, ölümü seçerek, istiklali kurtardılar. Onlar, asil Türk kanı taşıyan atalarının yolundan gittiler. Onlar kanlarını ve canlarını verdiler ama Türk dünyasına ve Türk çocuklarına onurlu bir ülke, özgür bir vatan bıraktılar” dedi.

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev de, Azerbaycan Türklerinin yaşadığı katliamın yeni neslin bilmesi gerektiğini belirterek, "Büyük alimlerden biri diyor ki, ’bu günü unutsak, gelecekte bunu bir daha yaşamış olacağız. Çünkü biz bunu unuttuk. 19. yüzyılın sonunda, 20. yüzyılın başlarında bize yaşatılan o katliamları Bakü, Gence, Nahcivan katliamlarını ve binlerce öldürülmüş şehit edilmiş insanlarımızı Sovyet dönemi bize bunları unutturdu. Tarih kitaplarımız bunları yazmadı, o günler anılmadı. Nesil değiştikçe o anları insan unutuyor. Unutulan o katliamlar 1990 yılında bizlere yeniden yaşatıldı. Azerbaycan tarihinde ’Kara Yanvar’ olarak acıyla anılan 20 Ocak tarihinin Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesinin yeniden başlangıcı, Sovyetler Birliğinin ise çöküşünün başlangıç tarihidir” dedi.

Daha sona Doç. Dr. Oğuzhan Aydın, ’Türklerin Anadolu’ya gelişi’ adlı bir konferans verdi. Aydın konuşmasında, “Türkistan’dan Horasan’a, Horasan’dan Kars’a 1025’li yıllarda Anadolu’nun manevi Fatih’i Ebu’l-Hasan Harakani hazretleri geldi. Ne yaptı Harakani hazretleri manevi olarak bu yurtları fethetti. Bizim medeniyetimizde gönül yıkmak Kabe-i Muazzayı yıkmaktan daha hor görülür. Bizim ecdadımız Osmanlı, Selçuklu, Karahanlı’dan, Gazneli’den itibaren ondan da evvel Türkistan’dan Göktürklerden itibaren tarihimizin sayfaları berraktır, temizdir” dedi.

Programa, Iğdır Vali yardımcısı Ömer Sait Karakaş, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, İl Müftüsü İrfan Açık, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.