Antalya Devlet Opera ve Balesi, Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun en önemli eserlerinden biri olan “Kanlı Nigar” müzikalini Cem İdiz’in besteleriyle sanatseverler ile buluşturacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun en önemli eserlerinden biri olan “Kanlı Nigar” müzikalini Cem İdiz’in besteleriyle sanatseverler ile buluşturacak.

"Kanlı Nigar" müzikali 11 Ekim Salı günü saat: 20.00’de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde Antalyalı sanatseverler ile buluşacak. Kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altında toplayan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatan eser Haldun Özörten tarafından sahneye koyuldu. Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetirken, Antalya DOB korosu Mahir Seyrek tarafından hazırlandı. Eğlenceli müzikalde dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, koreografi Serhat Nüfusçu ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor.

İki perde olarak sahnelenecek eserde ‘Kanlı Nigar’ rolünü Semiha Derya Boran, ‘Hamdi’ rolünü Fatih Şanal, ‘Haydar’ rolünü Taner Ölçen, ‘Şetaret’ rolünü Zişan Damcıoğlu, ‘Letafet’ rolünü Serap Demirhan Işık, ‘Hüsrev’ rolünü Enis Ok, ‘Rumelili’ rolünü Yalçın Ünsal, ‘Laz’ rolünü Ferdi Uslu, ‘Acem’ rolünü Onur Alpaslan, ‘Ülfet’ rolünü Selin Telek, ‘Nefaset’ rolünü Gülçin Gültekin, ‘Mahallenin Meraklısı’ rolünü Pınar Tekol, ‘Naci’ rolünü Mustafa Özşamlı, ‘İhtiyar’ rolünü ise Engin Yaman canlandıracak.

Fiyatları 40, 85 ve 120 TL arasında değişen eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebileceği bildirildi.