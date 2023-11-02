Zonguldak Kızılay Şube Başkanı Murat Kanlı, Kızılay haftası ve kan bağışları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Zonguldak Kızılay Şube Başkanı Murat Kanlı, “Kızılay haftasına girdik. 29-4 Kızılay haftamızı kutluyoruz. Okullarda Kızılay’la ilgili etkinliklerimiz var. Toplum Merkezimiz, Genç Kızlayımız Kadın Kollarımız okullarda çeşitli etkinliklere katılıyor. Okullardan talep geliyor biz okullara beyan ediyoruz. Kızılayımızın yaptığı işleri anlatıyoruz” dedi.

Kan ihtiyacını hastalar üzerinden sağladıklarını ifade eden Kanlı, “Kritik noktalarda olamamasına rağmen, istediğimiz noktalarda değil. Kan bağışını hastaların yakınları üzerinden sağlıyoruz. Ameliyat olacak hasta yakınları gelerek kan veriyor. Ameliyat olacak hastanın kan ihtiyacını bu şekilde karşılamaya çalışıyoruz. Kan bağışının önemi devam ediyor. Kan acil bir ihtiyaç değil sürekli bir ihtiyaç. Çok sayıda insan ameliyat oluyor bunlara da kan lazım. Kanında tek kaynağı insan” diye konuştu.