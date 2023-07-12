Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki aile arasında küfür yüzünden çıkan kavgada bir kişi öldürülmüş, 2 ev ve bir araç kundaklanmıştı. Olaya ilişkin bugün görülen duruşmada tutuklu sanık, öldürme kastıyla hareket etmediğini ve pişman olduğunu söyleyerek, tahliyesini istedi.

Tavşantepe Mahallesi’nde 24 Şubat 2022’de meydana gelen olayda, iddiaya göre iki aile arasında birbirlerine küfür ettikleri gerekçesiyle kavga çıkmış, olayın büyümesiyle Ertaş Ö. pompalı tüfekle Tarık Tanaç’a ateş ederek öldürmüştü. Olaya karışan diğer kişiler de 2 ev ve bir aracı kundaklamıştı. Olaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. İfadeleri alınan Salih Ö. (32), Ertaş Ö. (21), Yavuz Ö.(30), Erkan Ö. (19) ve E.Ö (32) adliyeye sevk edilmiş, E.Ö. (32) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, diğer 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"Öldürme kastıyla harekete etmedim"

Tarık Tanaç’ın öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Ertaş Ö., Yavuz Ö., Salih Ö., geçen celse tahliye edilen Erkan Ö. ve taraf avukatları katıldı. Söz hakkı verilen Ertaş Ö., pişman olduğunu söyleyerek, öldürme kastıyla harekete etmediğini ifade etti. Yavuz Ö.’de olay gecesi ailesiyle evde olduğunu dile getirerek, suçlamayı kabul etmedi. Salih Ö. ise "Tahliyemi istiyorum, ailem perişan halde. Uzun zamandır tutukluyum" dedi.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesine, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.