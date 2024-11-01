TUSAŞ saldırısını gerçekleştiren teröristler Ankara’ya Kangal’dan taksiyle gitti.

Edinilen bilgilere göre TUSAŞ’taki terör saldırısını düzenleyen PKK üyeleri Rojger kod adlı Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek isimli iki teröristin İliç veya Kemaliye ilçesinden Divriğe geçtikleri düşünülürken Divriği’den Kangal’a geçip burada yemek yedikten sonra 12 bin lira karşılığında kiraladıkları taksiyle Ankara’ya gittikleri tespit edildi. Teröristlerin saldırıdan önce TUSAŞ’a gasp ettikleri başka bir taksiyle gittiler. İki teröristin görüntüsü olaydan bir gün önce Kangal ilçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada teröristlerin paramotorla hareket etmiş olabileceğini belirtmişti. Sırtlarındaki çantada bomba olduğu düşünülen teröristlerin Kangal’da kiraladıkları taksinin şoförünün gözaltında olduğu öğrenildi. Teröristlerin Divriği ve Kangal ilçesinde ki hareketleri ve temas kurduğu kişiler derinlemesine araştırılıyor.