Malatya Kanguru Okulları, kentte düzenlenen okul sporları yarışmalarında Futsalda birinci olurken Basketbolda da ikinciliği elde etti.

Malatya Kanguru Okulları, kentte düzenlenen okul sporları yarışmalarında Futsalda birinci olurken Basketbolda da ikinciliği elde etti.

14 Aralık - 2 Ocak tarihleri arasında Yeşiltepe Spor Salonunda gerçekleştirilen Okullar arası Gençler Futsal Müsabakalarına katılan Malatya Kanguru Okulları takım olarak birinci oldu. Kanguru Koleji’nin liderliği göğüslediği futsalda Kerem Aydınlar Fen Lisesi ikinci Akmercan Anadolu Lisesi ise üçüncülüğü elde etti.

Yine aynı tarihlerde gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Basketbol İl Birinciliği müsabakalarında da Özel Malatya Kanguru Koleji gurubu ikincilik ile tamamladı. Kanguru Okul Müdürü Adem Arıkan ile Okul Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Ahi nezaretinde müsabakalara çıkan Kanguru takımına okulda da düzenlenen tören ile ödülleri takdim edildi.