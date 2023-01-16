Malatya Kanguru Okulları öğrencisi Semih Yeşilkaya, Matematik Olimpiyatları’nda Türkiye 3’ncüsü oldu.

Malatya Kanguru Okulları öğrencisi Semih Yeşilkaya, Matematik Olimpiyatları’nda Türkiye 3’ncüsü oldu.

Konuyla ilgili Malatya Kanguru Okulları Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Enver Acar, Matematik Olimpiyatları’nda alınan bu büyük başarının Semih Yeşilkaya’nın öğrenimini sürdürdüğü Kanguru Okulları’nın eğitim kalitesinin yanı sıra, kendisinin de matematik alanında büyük bir yeteneğe sahip olduğunun bir göstergesi olduğunu söyledi. Aynı zamanda, bu başarının Malatya’da elde edilen ilk ve tek başarı olduğunun da altını çizen Acar, “Bu nedenle, Semih Yeşilkaya ve ailesi, Malatya halkı ve okulumuz açısından büyük bir gurur kaynağıdır” dedi.

Semih Yeşilkaya’nın okullarının matematik takımında yer alarak Türkiye genelinde düzenlenen yarışmalarda büyük bir başarı elde ettiğini belirten Acar, Yeşilkaya’nın, katıldığı yarışmalarda önemli dereceler elde ederek, Matematik Olimpiyatları’na katılma hakkını kazandığını söyledi.

Yeşilkaya’nın bu başarısının okullarının matematik eğitiminde yaptığı çalışmaların sonucunu gösterdiğini de ifade eden Acar, şunları söyledi:

“Aynı zamanda, okulumuzun öğrencilerine bireysel olarak ilgi gösterdiğimiz ve onların potansiyellerini ortaya çıkarmak için çaba sarf ettiğimiz bir gerçektir. Kanguru Okulları olarak, Semih Yeşilkaya’nın bu büyük başarısından dolayı büyük bir gurur duyuyoruz. Bu başarı, okulumuzun öğrencilerine verdiğimiz eğitimin önemini ve etkisini bir kez daha kanıtlamaktadır. Öğrencilerimize verdiğimiz eğitimin sonucunda, onların gelecekteki başarılarının temelini oluşturduğuna inanıyoruz. Son olarak, bu başarının elde edilmesinde emeği geçen tüm matematik öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Onların çalışmaları sayesinde öğrencilerimizin potansiyellerini ortaya çıkararak başarıya ulaşmaları mümkün olmuştur.”