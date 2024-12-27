İstanbul Beylikdüzü’ndeki bir AVM’de 5 Şubat 2025 Çarşamba günü, 700 metrekare kapalı alana sahip, içerisinde Matematik Müzesi, İllüzyon Müzesi, Math Game Kids Club Oyun Atölyesi, kitap ve eğitici oyunların satıldığı müze marketten oluşan Kanguru Matematik ve İllüzyon Müzesi açılıyor.

Kanguru Matematik ve İllüzyon Müzesi dört bölümden oluştuğunu belirten müzenin kurucusu ve ortağı Metin Akyol, "Matematik Müzesi bölümünde ziyaretçilerimiz matematik tarihinden, cebirsel ifadelerin geometrik ispatlarına, oyun teorisinden Goldbach Hipotezine, integralden türeve ve aynı zamanda tüm matematik konularının diğer disiplinlerle ilişkisini interaktif bir şekilde deneyimleyecekler. İllüzyon Müzesi’nde ise ziyaretçiler matematiğin optik ve fizikte kullanımı ile duyularına güvenmeyi bırakarak, eğlenceli bir deneyim yaşayacaklardır. Ames odasından, kırık aynaya, şaşırtan sandalyeden oyun masasına, birbirinden eğlenceli istasyonlarla ziyaretçiler interaktif ve keyifli vakit geçireceklerdir. Math Game Kids Club’ta ise okul öncesinden 4. sınıfa kadar Milli Eğitim Bakanlığı Matematik Öğretim Programı kazanımlarıyla birebir uyumlu matematik oyunları yer alıyor. Yaklaşık 120 farklı oyundan oluşan atölyede hedefimiz çocuklarımızın matematiğe karşı pozitif bir tutum kazanması. Matematik korkusunu yenmek. Kanguru Market ise kitaplardan eğitici oyuncaklara kadar alışveriş yapılacak olan bölümümüz” dedi.

“İstasyon sayısı bakımından dünyanın en büyüğü olacak müzemiz, şimdiden İstanbullulara hayırlı olsun” diyen Kanguru Matematik Türkiye Direktörü Özgür Özdemir ise, "Kanguru Matematik, Fransa merkezli Kangrou Sans Fronteries Derneği’ne bağlı 109 ülkede faaliyet gösteren, matematiği daha fazla sevdirmek ve yaymak amacıyla matematik sınavları ve matematik etkinlikleri düzenleyen bir kurum. Dünyadaki ilk müzemizi İstanbul’da açıyoruz. Ekim ayında 108 ülkenin katılımıyla gerçekleştireceğimiz çalıştaya müzemiz ev sahipliği yapacak. Çok mutluyuz . Çalışmalarımız ve projelerimiz devam edecek" diye konuştu.

Metiner Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Kanguru Matematik ve İllüzyon Müzesi ortağı Erçin Temurayak ise, “İstanbul’da açacağımız merkezimiz ilk örneğimiz olacak. Sırada hemen Rusya ve ABD var. Aynı zamanda ülkemizde öncelikli olarak Ankara, Antalya ve Diyarbakır var. Yatırımlarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.