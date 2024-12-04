Merkezi Aydın’da bulunan ve 90’dan fazla matematik oyununu bünyesinde barındıran Kanguru Matematik Müzesi Şanlıurfa’da matematik şöleni yaşattı. Kadir Evliyaoğlu Koleji bünyesinde gerçekleştirilen matematik etkinliği yoğun ilgi gördü

Kadir Evliyaoğlu Koleji’nin öncülüğünde gerçekleşen Kanguru Gezici Matematik Müzesi, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Onikiler Öğretmenevi’nde öğrenciler ve vatandaşlarla buluştu.

Matematiği sevdiren ve öğretici yanını ön plana çıkaran 90 farklı oyunla ziyaretçilere açık olan müzenin, özellikle çocuklar ve gençler için eşsiz bir deneyim sunduğu belirtildi.

Matematiği en eğlenceli hali ile sunulduğu Kanguru Matematik Müzesi’nin gezici turları Şanlıurfa programı sona erdi. Gezici Müze 2024 yılı turları kapsamında, Başta Galatasaray Lisesi olmak üzere Türkiye’nin en prestijli okullarını dolaştı.

Şanlıurfa’da böylesine önemli bir etkinliğin gerçekleşmesine öncülük ettikleri mutlu olduklarını belirten Kadir Evliyaoğlu Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Evliyaoğlu ; "Vizyonumuz her zaman global alanda boy göstermek ve bu minvalde başarı sağlamaktır. Bağlantılarımız ve işbirliğimiz gün geçtikçe uluslararası alana evriliyor. Bunun en güzel örneklerinden birisi bu prestijli oluşuma Şanlıurfa’da öncü olmaktı. Nitelikli ve iyi eğitim herkesin hakkı ve bunu sağlamak asli görevimizdir. Kanguru Gezici Matematik Müzesi hem eğlenceli, hem öğretici bir etkinlikti. Nicelerini gerçekleştirmek için çalışıyoruz" diyerek Şanlıurfa’da matematik şöleni yaşatılmasına vesile olan Kanguru Matematik Müzesi yetkililerine teşekkür etti.