2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası sebebiyle, Metin Akyol tarafından projelendirilen Gezici Matematik Müze’si, Ankara Gölbaşı’nda bulunan LÖSEV Eğitim Kurumları’nı ziyaret ederek çocukları matematiğin eğlenceli dünyasıyla tanıştırdı.

Konuyla ilgili Okul Müdür Yardımcısı Erdem Yalınkılıçlı yaptığı açıklamada, “Kanguru Matematik’ in eğitime yaptığı katkılar zaten ortada, LGS Ligi olsun, müze olsun, Montessori Park olsun, eğitimle ilgili matematiği eğlenceli hale getirmekle ilgili yapılan bir çok şey var. Bunların okulları taşınıyor olması bence apayrı bir noktada. Biz hiçbir yere gitmeden, teşekkür ediyoruz sizlere, geldiniz. Çocuklarımız burada eğlenerek matematikle ilgili bir şeyler öğreniyorlar. Hatta az önce çocuklardan bir tanesi “Hocam çok çabuk bitti” dedi bana. Keyif alınca çok çabuk bitiyor. En azından matematikle ilgili bu işin keyifli de olabildiğini gösteriyor olmak başlı başına bir başarı zaten. Keyif aldığınız bir işi yapmayı daha çok istersiniz. Bu çocuklar için de, bizim için de geçerli. Matematikle ilgili malum ülkemizde genel bir sıkıntı var. Ama çocuklar bunun daha keyifli olabildiğini Kanguru Matematik Müzesinin getirdiği materyallerle, etkinliklerle “Bak. Günlük hayatta da böyle olabiliyormuş” düşüncesini pekiştiriyor olması matematiğe bakış açısını değiştirecek. Ben de yapabiliyormuşum sonucuna varacak çocuklar. Rakam görünce korkan insanlarla da karşılaşmayacağız biz de. Teşekkür ederiz” dedi.

Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Kanguru Matematik Türkiye Direktörü Özgür Özdemir ise “Kanguru Matematik olarak Türkiye ‘de matematiği ilgiyi artırmak ve sevdirmeye çalışmakla ilgi başlattığımız Türkiye Matematik Hareketi projesi kapsamında bugün LÖSEV Eğitim Kurumlarındaydık. Çocuklarımızın matematikten keyif almaları ve mutlu olmaları bizi de çok mutlu etti. Türkiye Matematik hareketi çalışmalarına devam ediyor. 2-3 Kasım tarihinde Ankara Matematik Festivali kapsamında TED Üniversitesi’nde olacağız. Ankara’daki tüm matematik severleri bekleriz “ dedi.

Kanguru Matematik Müzeleri Proje ortağı Metiner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erçin Temurayak “ 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle, bu konuya dikkat çekmek ve çocuklarımızı mutlu etmek için bizi davet eden LÖSEV Eğitim Kurumlarına gönülden teşekkür ederim. Sosyal sorumluluk projelerine önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz dedi.