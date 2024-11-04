Merkezi Aydın’da bulunan ve ülkenin dört bir yanında öğrencileri matematiği sevdiren Kanguru Matematik Müzesi Ankara Matematik Festivali’nde öğrenci, öğretmen ve velilerle buluştu.

Türkiye Matematik Kulübü ve TED Üniversitesi Maths-Up topluluğunun girişimiyle düzenlenen festivalde farklı üniversitelerden matematik kulüpleri ve kurumlar stand açarak ürünlerini ve etkinliklerini tanıttılar. Festivalde matematik oyunlarını ve müze istasyonlarını tanıtan Kanguru Matematik ekibinden Türkiye Koordinatörü Özgür Özdemir “Matematiksel oyun ve etkinliklerin insanlara ulaşması çok önemli. Düzenlenen festivallerde bu açıdan mühim bir buluşma noktası oluyor. Derneğimiz de Matematiğin eğlenceli ve etkileyici yanlarını ön plana çıkararak matematiğe dönük ilgiyi artırmayı hedefliyor. Her gün farklı farklı okullarda öğrencilerle buluşan Kanguru Matematik müzelerimiz de bu amaç doğrultusunda önemli bir misyonu yerini getirmiş oluyorlar. Büyük ilgi gören müzelerimizi yaygınlaştırarak daha fazla öğrenciye ulaşmayı planlıyoruz.” diyerek müzelerin yaygınlaşacağını belirtti.