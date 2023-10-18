Uzman Kangal köpeği eğitmeni ve yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, Kangalların zırh adını verdikleri kış kürküne bakarak kış mevsiminin sert geçip geçmeyeceğinin anlaşıldığını söyledi.

Uzman Kangal köpeği eğitmeni ve yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, Sivas Kangal cinsi koruma köpeklerinin kış şartlarında bakımı ve beslenmelerine yönelik bilgiler verdi. Kış aylarında bu köpeklere fermente gıdalar verilmesi gerektiğini belirterek, “Kangallar Anadolu kökenli, özellikle soğuk ilkimde ve coğrafyasında büyümekten mobilize olurlar. Kangalları kışa hazırlarken beslenmesine dikkat etmeliyiz. Bu mevsimlerde protein açısından zenginleştirilmiş unlu gıdalar vermemiz gerekiyor, geleneksel yallar eşliğinde karma gıdalar vermeliyiz, fermente gıda vermeliyiz. Kangalları tolere edeceği sıcağa tabi etmemiz lazım. Tabiatın görünümüyle örtüşen bir tiplemeleri vardır” dedi.

Kangalların kış zırhı eksi 40 derecede koruyor

Yıldız, Kangalların kış aylarında oluşan kürklerinin bu köpekleri eksi 40 derece soğukta bile koruduğunu ifade edip, “Özellikle mevsimsel tüy değişimlerine girdikleri dönem bu dönemdir, kış zırhlarına bürünmeye hazır oldukları dönemdir. Kangallarda iki kat tüy vardır. Üst katman tamamen koruma bariyeri şeklindedir, daha sert ve daha sığ ama alta suyu vermeyen, alttaki vücut ısısını yukarıya çıkarmayan bir katmandır. Bu tüyler iki katman olduğu için alt sık yumuşak tüy ısınma görevini yapan, üst bariyerde altı koruyan bir bariyer şeklindedir. Doğaları gereği soğuk iklimin tadında büyüdükleri için bu tüy yapısı onları daha da sıcak tutuyor. Tüy özelliklerinden dolayı bu coğrafyanın sert ikliminde çok rahat, eksi 40, eksi 45 sıcaklıklara kadar dayanıyor. Bu hayvanlar Eskimo’da soğuk iklim şartlarında büyüyen hayvanlar gibi bizim kangallarımızda orada çok rahat yaşayabilirler” şeklinde konuştu.

Kürkleri kış mevsiminin nasıl geçeceğini gösteriyor

Yıldız, Kangalların kış aylarında oluşan, zırh adını verdikleri kürk yapısının kış mevsiminin sert geçip göçmeyeceğinin göstergesi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Tüy yapılarını soğuk havanın artışına göre oluşturduklarını, fazlalaştırdıklarını veya da seviyeyi düşürdüklerini çok rahat görebiliyorsun. Bu gün ağaçtaki yaprak dökümünü veya doğa kırsalındaki bitki popülasyonuna baktığında da zaten kış mevsiminin nasıl geçeceğini biz görebiliyoruz. Kangalların tüylerine baktığımızda da kış mevsiminin ağır geçmeyeceğini analiz edebiliyoruz. Bu sene kış mevsimi ağır geçmeyecek, soğuk geçmeyecek ve çok yağış olmayacak ama hızlı bir geçiş olacak. Çünkü kangallar bunu bize üzerlerimdeki post yapısıyla, ince bir tüy yapısıyla göstermeye başladı.”