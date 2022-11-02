Sivas’ın Kangal ilçesinde kaymakamlık görevini bir yıla aşkın süredir yürüten Ahmet Fatih Sungur, Şanlıurfa Vali Yardımcısı olarak görevlendirildi. Sungur’dan boşalan koltuğa ise Eskişehir Mihalıççık Kaymakamı Onur Aykaç atandı.

Sivas’ın Kangal ilçesinde kaymakamlık görevini bir yıla aşkın süredir yürüten Ahmet Fatih Sungur, Şanlıurfa Vali Yardımcısı olarak görevlendirildi. Sungur’dan boşalan koltuğa ise Eskişehir Mihalıççık Kaymakamı Onur Aykaç atandı.

Kangal’da göreve başlayan Kaymakam Aykaç; sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Değerli Kangallı hemşehrilerim; Yiğidolar diyarı Sultan Şehrimiz Sivas’ın güzide ilçelerinden Kangal’da görevime başlamış bulunmaktayım. Dünyaca ünlü Kangal ilçemizde layıkıyla görev yapmak, Kangallı hemşehrilerimizin gönlüne girmek ve ‘Halka hizmet Hakka hizmettir’ düsturuyla hizmet bekleyen her bir vatandaşımızı kendi ailemizden bilerek hizmet etmek şiarıyla sizlere ‘merhaba’ diyorum. Bugün itibariyle hem sizlerin hem de devletimizin emrinde olacağımı bilmenizi isterim. Benden önce ilçemizde çalışan ve emek sarf eden tüm mülki idare amirlerimize şükranlarımı arz eder, hepinize en derin muhabbetlerimle saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.