Kandıra Yolu’ndaki trafik akışını kesintisiz hale getiren “Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağı Projesi”ni hizmete alan Büyükşehir, şimdi de Solaklar Üst Geçidi’nin 120 ton ağırlığındaki çelik konstrüksiyonunun montajına başlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve yüzde 75’i tamamlanan “Solaklar Kavşağı Yaya Üst Geçidi” projesi kapsamında önemli bir aşamaya gelindi. Üst geçide, 63 metre uzunluğunda ve 120 ton ağırlığındaki çelik konstrüksiyonun montajı yapılacak. Çalışmalar nedeniyle D-605 Karayolu Kandıra istikameti 26 Ocak Pazar günü saat 09.00’dan itibaren başlayarak 1 hafta boyunca trafiğe kapatılacak. İzmit istikametinde ikiye bölünen yola bant aktarımı yapılarak yönlendirilecek sürücüler, Kandıra yönüne bu yoldan gidebilecek.

Çelik montajı başlıyor

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı devam eden Solaklar Üst Geçidi’nin 10 parçadan oluşan çelik aksamının montajı, vinç yardımıyla gerçekleştirilecek. Çalışmalar, çevrede gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından, 26 Ocak Pazar günü saat 09.00’da başlayıp, 2 Şubat Pazar günü saat 23.00’e kadar devam edecek. Çalışma süresince D-605 Karayolu Kandıra istikameti trafiğe kapatılacak. Trafik akışı, İzmit yönüne bant aktarımı yapılarak sağlanacak. İzmit istikametine giden yol ikiye bölünecek ve hem İzmit hem de Kandıra yönündeki araçlar bu yolu kullanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sürücülerin ve vatandaşların bu süreçte aksaklıklara karşı tedbirli olmalarını ve belirtilen güzergahları kullanmalarını tavsiye ediyor.