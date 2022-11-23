Zonguldak’ın Ereğli İlçesine bağlı Kandilli Belediyesi tarafından 2022 yılında yaklaşık bin 500 metreküp beton yol çalışması yaptı. Kandilli Belediyesi Armutçuk Mahallesi Esentepe Mevkiinde yol betonlama çalışması devam ediyor.

Zonguldak’ın Ereğli İlçesine bağlı Kandilli Belediyesi tarafından 2022 yılında yaklaşık bin 500 metreküp beton yol çalışması yaptı. Kandilli Belediyesi Armutçuk Mahallesi Esentepe Mevkiinde yol betonlama çalışması devam ediyor.

Kandilli Belediyesi, beldenin en büyük sorunlarından biri olan yol çalışmalarına 2022 yılında hız kazandırdı. 2022 yılında yaklaşık bin 500 metreküp beton yol çalışması yapan belediye ekipleri, Armutçuk Mahallesi Esentepe Mevkiinde yol betonlama çalışmasına devam ediyor. Daha önce Şehitlik Mahallesi, Çamlı Sokak, Gökçeler Mahallesi, Demirbaş Sokak gibi bir çok bölgeden beton yol çalışması yaptıklarını söyleyen Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, sene başında yaptıkları planlara sadık kaldıklarını söyledi. Başkan Aydın konuşmasında, “Kandilli Belediyesi olarak sene başında yaptığımız planlara sadık kalarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunlar Şehitlik Mahallesi, Çamlı Sokak’ta yaptığımız betonlama çalışmalarını bitirdikten sonra, Gökçeler Mahallesi, Demirbaş Sokak’taki yol betonlama çalışmalarını bitirdik. Bu çalışmalarımız sezon açıldığından beri devam ediyor, bundan sonrada devam edecek. Planlarımızda bölgemizde faaliyet gösteren şirketlerle beraber yapacağımız ortak çalışmalar var. Bunlar Alacaağzı plaj yolunun betonlanması, aynı şekilde 92 bölgesi diye tabir ettiğimiz yine Armutçuk bölgesinde bazı bölgelerin betonlanması yol çalışmaları olarak devam edecekti. Şimdi Armutçuk bölgesinde çalışmalarımıza başladık. Sadece betonlaşma olarak düşünmeyelim, bunun yanında park çalışmalarımız var, Geyikbeli Mahallesinde yapacağımız. Kardeş belediyemiz Karşıyaka belediyesi ile yürüttüğümüz ortak projelerimiz var. Onlara da ara vermeden devam ederek, halkımızın daha iyi hizmet almasını sağlayacağız. Belediye olarak halkımızın daha iyi yaşaması için imkanlarımızı harcamaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.