Türkiye’nin düzenlediği sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla ağır kayıplar veren terör örgütü PKK/KCK’nın sözde yönetiminin tedirginliği her geçen gün daha da artıyor. Örgüt, Avrupa kadrolarını analiz yapamadığı gerekçesiyle uyardı.

Türkiye’nin düzenlediği sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla ağır kayıplar veren terör örgütü PKK/KCK’nın sözde yönetiminin tedirginliği her geçen gün daha da artıyor. Örgüt, Avrupa kadrolarını analiz yapamadığı gerekçesiyle uyardı.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK’nın sözde yönetim merkezi Kandil, Avrupa kadrolarını analiz yapamadığı, gelişmeleri doğru okuyup yorumlayamadığı ve Kandil’i yeterli şekilde bilgilendirmediği için eleştirdi. Örgüt, mensuplarına kendisine çekidüzen vermeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Dış ilişkiler iyi değil

Kandildeki terör örgütü PKK’nın sözde üst yönetiminin, PKK Avrupa yapılanmasına yönelik; Avrupa’daki terör örgütü PKK/KCK mensuplarının faaliyetlerinin ve mevcut dış ilişkilerin, istenilen seviyede ve yeterli olmadığı ayrıca İsveç’in, stratejik olarak PKK ile dost olduklarını belirtmesine rağmen NATO üyeliği beklentisi nedeniyle Türkiye’ye taviz verdiğini eleştirileri getirdiği öğrenildi.

Avrupa dışı ülkelerle de diplomasiyi artırın talimatı

Avrupa alanındaki örgüt yapısından beklediği performansı bulamayan Kandilin, örgüt mensuplarına Hindistan, Afrika ve ABD’ye yönelik çalışma yapması talimatı da verdi. Terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey yönetimi ayrıca Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Uluslararası Af Örgütü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, CPT, OPCW (Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü), IPPNW (Nükleer Savaşın Önlenmesi için Uluslararası Hekimler) gibi kurumların örgüt lehine kararlar alması için yapılan çalışmaların artırılmasını da istedi.

Avrupa kadrolarına, bu kurumlara baskı yapılabilmesi için kurumların rolü, misyonu, bağlı oldukları devlet veya kurumlar ile finansmanını sağlayanlar hakkında bilgi toplanması talimatı verildi.

Örgüte destek veren Avrupalı parlamenter ve avukatların da 2023 yılında örgüt elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşebilmek için Türkiye’yi ziyaret etme planları olduğu öğrenildi.

Avrupa’daki terör örgütü mensupları tedirgin

Öte yandan, terör örgütü PKK ile iltisaklı şahısları Türkiye’ye iade edilme korkusu sardı. 2 Aralık 2022’de İsveç’ten sınır dışı edilen Mahmut Tat’ın Türkiye’ye iade edilmesi diğer örgüt mensuplarında çekincelere neden oldu. Avrupa’da barınan çoğu örgüt mensubu Türkiye’ye iade edilme ya da sınır dışı edilmekten korkuyor.