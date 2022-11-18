Aydın’ın Kuşadası ilçesinde dere kenarına kanatları kesilmiş halde bırakılan yeşil başlı ördek doğaseverler tarafından kurtarıldı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde dere kenarına kanatları kesilmiş halde bırakılan yeşil başlı ördek doğaseverler tarafından kurtarıldı.

Aydın genelinde kaçak avcılara yönelik denetimler aralıksız devam ederken Kuşadası’nda bir dere kenarına kaçak avcılar tarafından kanatları kesilmiş olarak bırakılan yeşil başlı ördek bulundu. Ördeğin uçamadığı ve geceleri domuzlar tarafından rahatsız edildiğini gören bölgedeki sitenin sakinleri durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’ne (EKODOSD) bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, uzun bir uğraştan sonra dere içinde ördeği yakaladı. Yapılan incelemelerde ördeğin canlı bir mühre olduğu ve kanatlarının kesildiği tespit edildi. Kurtarılan yeşil başlı ördek, kanat telekleri gelişinceye kadar güvenli bir yaşam alanına bırakıldı.

Kaçak avcılığın yasak olduğunu ve cezai yaptırımların olduğunu hatırlatan Sürücü, “Kaçak avcılar tarafından ağla yakalanan bu tip ördekler, canlı mühre olarak kullanılmaktadır. Ördek avında yaygın olarak kullanılan bu yöntemin amacı, kanatları kesik canlı ördeğin çığırtkanlık yaparak diğer ördekleri avcıya yaklaştırıp vurulmalarını sağlamaktır. Yasak olmasına, bin 250 TL tazminat ve bin 405 TL para cezası olmasına rağmen Doğa Koruma ve Milli Parklar Av Koruma ekipleri tarafından bu tür vakalarda kaçak avcılar yakalanarak gerekli cezai işlemler uygulanmaktadır. Muhteşem güzelliğiyle türkülere konu olan yeşil başlı ördek uçamadığından, yaban hayvanları ve köpeklerin saldırısından korunması için, kanat telekleri gelişinceye kadar güvenli bir yaşam alanına bıraktık” dedi.