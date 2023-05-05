Kocaeli’de D-100 yan yolda kanalizasyondan kaynaklı olarak asfalt üzerinde biriken su, yolun çökmesine sebep oldu. Ekipler, çöken yolda olumsuzluk yaşanmaması için önlem alırken tahribatı düzeltmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, Gebze ilçesi D-100 yan yol Hacı Halil Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asfaltın bir kısmında kanalizasyondan kaynaklanan su birikintisi oluştu. Biriken su, bir süre sonra yolda çökme yaşanmasına sebep oldu. Çöken yolu gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye polis ve İSU ekipleri sevk edildi. Yolun çöken kısmında olumsuzluk yaşanmaması adına ekipler tarafından önlem alındı. Trafik tek şeritten verilmeye başlandı. Çökme anında herhangi bir aracın yoldan geçmemiş olmasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Ekipler, yol üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.