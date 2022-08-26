Sinop’ta tıkanan kanalizasyon boruları içerisinden çok miktarda çöp çıktı. Belediye Başkanı Barış Ayhan, sisteminin düzenli çalışması için vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Sinop’ta tıkanan kanalizasyon boruları içerisinden çok miktarda çöp çıktı. Belediye Başkanı Barış Ayhan, sisteminin düzenli çalışması için vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Sinop Belediyesi ekiplerince kentte yaşanan kanalizasyon tıkanmaları ve arızalanan pompalarla ilgili onarım çalışmaları sürerken tıkanan kanalizasyon boruları içerisinden çok miktarda çöp atığı tespit edildi. Belediye Başkanı Barış Ayhan, tıkanan borular içerisinden suda erimeyen çok miktarda yabancı madde bulduklarını, pompaların düzenli çalışamadığını söyleyerek vatandaşlara "Kanalizasyon sisteminin düzenli çalışması için suda erimeyen materyalleri lütfen gidere atmayalım" uyarısında bulundu.

Başkan Ayhan, “Kanalizasyon terfi istasyonumuzda yaşanan elektronik arızalar nedeniyle son günlerde kısmen atık su kaçakları yaşanmakta. Ekiplerimiz gece gündüz ivedilikle buna müdahale ederek bir an önce sorunu gidermeye çalışıyorlar. Ancak bu tıkanmaların bir sebebinin de borulardan çıkan çöpler olduğunu görüyoruz. Her türlü çöp kanalizasyona atılmış. Boruların ağızları da çöplerden tıkandığı için elektronik pompa sistemi bir süre sonra çalışamaz hale geliyor ve kanalizasyon sisteminde arızalar yaşıyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlara uyarıda bulundu

Başkan Barış Ayhan, “Kanalizasyon bacaları ve hatlarda tıkanıklık yaşanmaması ve kanalizasyon sisteminin düzenli çalışması için suda erimeyen materyalleri lütfen gidere atmayalım” uyarısında bulundu.