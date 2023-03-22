Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, şehrin farklı noktalarında kanalizasyon hattına bulaşık telinden çocuk bezine, hafriyat artığından birçok farklı çöp malzemeye kadar gelişi güzel atılan atıkların şebekelerin tıkanmasına neden olduğunu belirterek vatandaşların duyarlı olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, il genelinde mücavir alan içerisinde vatandaşların herhangi bir sorun yaşamamaları için özverili çalışma gerçekleştirirken bir yandan da gelen şikayetleri kısa sürede gidermek için tüm gücüyle mücadele ediyor.

Müdürlüğe bağlı ekiplerin yaptıkları çalışmalar esnasında ortaya çıkan manzara ise tabir yerindeyse ‘yok artık’ dedirtiyor. Ekipler, tıkanan kanalizasyonların açılması için yaptıkları çalışmada araba lastiğinden hafriyat atığına, bulaşık telinden çocuk bezine kadar birçok farklı atığın çıktığı kanalizasyonların işlevi dışında kullanıldığını belirterek, vatandaşların hem kendileri, hem çevre sakinleri hem de belediyeyi mağdur etmemeleri konusunda duyarlı olmaya davet ediyor.

Atık su borularına zarar veriyor

Kanalizasyon şebeke hatlarına gelişi güzel atık atılmaması gerektiğini, suda erimeyen ve suyun akışını engelleyen maddelerin tıkanmalara neden olarak arıtma sistemine de büyük zararlar verdiği dile getiren Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Gülmez, “Özellikle tuvaletlere atılan atıklar, kanalizasyonu tıkamalarının yanı sıra araçlara ve atık su borularına da zarar veriyor. Tıkanmalardan ötürü koku yayılımı da ortaya çıkıyor. Aynı zamanda kanallarda yaşanan taşmanın da en büyük sebebi kanalizasyonlara gelişi güzel atılan atıklardan meydana geliyor” dedi.

Gülmez’den vatandaşlara duyarlılık uyarısı

Kanalizasyon atıklarının içinde bulunmaması gereken ve çöp olarak değerlendirilebilecek bulaşık telleri, poşet, ıslak mendil, ped, bez parçaları, çocuk bezleri gibi atıkların en büyük sıkıntıyı çıkartan nesneler olduğuna dikkati çeken Gülmez, “Kanalizasyon çöp değildir ve çöp olarak da kullanılmamalıdır. Kanalizasyonu işlevi dışında kullanarak hem kendimizi hem çevre sakinlerimizi hem de belediyemizi mağdur durumda bırakılabiliyoruz. Şebekelerimizi tıkayacak atıkları atmamalıyız. Vatandaşlarımızdan ricamız, kanalizasyonun çöp olmadığı bilmeleri ve duyarlı şekilde hareket ederek doğru kullanmalarıdır” şeklinde konuştu.