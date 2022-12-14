Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde kullanılmayan bir binanın duvarını yıkan AFAD ekipleri kanalizasyon çukurunda sıkışan 1 yavru köpeği kurtarmıştı. Kurtarılan yavru köpeğin 2 kardeşinin daha aynı yerde sıkıştığı ihbarını alan AFAD ekipleri tekrar aynı yere gelerek kanalizasyon çukurunda sıkışan 2 yavru köpeği daha kurtardı. Uzun uğraş sonucu kurtarılan yavru köpekleri AFAD ekipleri battaniyeye sararak ısıttı.

Afyonkarahisar’da üniversitenin duvarındaki kanalizasyon çukurundan dün çıkartılan 1 yavru köpeğin 2 kardeşinin de aynı yerde sıkıştığı anlaşılınca AFAD ekipleri yeni bir köpek kurtarma operasyonuyla köpekleri kanalizasyon çukurundan çıkarttı.

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