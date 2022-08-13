Adana’da sulama kanalında kaybolan 10 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

Adana’da sulama kanalında kaybolan 10 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay dün Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Sümbül Caddesi’ndeki sulama kanalında meydana gelmişti. İddiaya göre 10 yaşındaki Abdullah Buca (10) serinlemek için sulama kanalına girmiş kısa süre sonra kaybolmuştu. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, kanalda arama başlatmıştı. Dün çocuk bulanamayınca bugün aramalar tekrar başladı. Arama sırasında olay yerinin yaklaşık 7 kilometre uzağında Buca’nın cesedini bulundu. Sudan çıkarılarak kıyıya taşınan çocuğun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Çalışmaları takip eden Buca’nın yakınları, gözyaşı döktü.