6 Şubat depremleri sonrası Malatya Kanalboyu’nda kurulan konteyner çarşı, kapalı yapısı ve modern görünümüyle esnafa AVM konforunda hizmet sunuyor.

6 Şubat depremleri sonrasında iş yerleri yıkılan Akpınar ve Kışla Caddesi esnafı Kanalboyunda kurulan konteyner Çarşıya taşınmıştı. Battalgazi Belediyesi tarafından alt yapı ve üst yapısı tamamlanan çarşı adeta alış veriş merkezlerini andırıyor. Birçok esnafın bulunduğu çarşı kışın yağmurdan, kardan, yazın ise sıcaktan etkilenmiyor. Esnaf vatandaşları alışveriş için Kanalboyu çarşıya davet ediyor.

6 Şubat depremleri öncesinde Akpınar ve Kışla bölgelerinde faaliyet gösteren esnaflar, ticaret hayatlarını artık bu yeni çarşıda sürdürüyor. Şehrin yeni ticaret noktası haline gelen çarşı, fiziki yapısıyla dikkat çekerken kullanım kolaylığı sayesinde de vatandaşların ilgisini çekiyor. Tamamen kapalı şekilde inşa edilen çarşı, kış aylarında soğuk ve yağıştan, yaz aylarında ise güneşten korunaklı bir ortam sağlıyor. Aydınlatma sistemi sayesinde gece saatlerinde de alışveriş yapılabiliyor.

Battalgazi Belediyesi tarafından altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanan Kanalboyu Esnaf Çarşısı, kapalı yapısı ve modern görünümüyle hem esnafa hem de vatandaşlara konforlu bir alışveriş ortamı sunuyor. Çarşının bir başından diğer başına kadar birçok alanda faaliyet gösteren çok sayıda esnaf bulunuyor.

"AVM tarzıyla her ihtiyacımızı bulabiliyoruz"

Çarşıdan alışveriş yapan vatandaşlar konteyner çarşıda her ihtiyaçlarına uygun iş yerlerinin olduğunu ifade etti. Vatandaşlardan Ahmet Özbay çarşının üstünün kapalı olmasından dolayı rahat alışveriş yapabildiklerini söyleyerek, "Serinlik açısından çok iyi bir çarşı. Diğer yerlerde gölge kalmamıştı. Ufak bir açık hava AVM gibi olmuş. Her türlü esnaf var. İhtiyacımız olan çoğu şey burada bulabiliyoruz." dedi. Umut Kaan Arslan isimli genç ise "Çarşı iş yerleri yıkılan esnaflar için büyük kolaylık oldu. En azından geçici olarak bir düzen sağlandı. Yemek yemek, alışveriş yapmak, su içmek gibi ihtiyaçlarımızı karşılayacak her şey burada var" ifadelerini kullandı. Alışveriş yapan vatandaşlardan Şükrü Demir de, "Çarşı çok güzel olmuş. Yazın sıcağında gölgede alışveriş yapabiliyoruz. Böyle bir ortada alışveriş yapmak oldukça güzel." dedi.

Tolgahan Elpeze ise, "Geçen hafta Malatya’da çok ciddi bir yağış oldu ama kanalboyu çarşıda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Gayet güzel yapılmış bir çarşı. Emeği geçenlere teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Esnaflardan vatandaşlara davet

Kanalboyu konteyner çarşıda hizmet veren esnaflar da vatandaşları çarşıya davet etti. Esnaflardan Murat Ceyhan, "AVM tarzı bir çarşı oldu. Yaklaşık 300 esnaf burada faaliyet gösteriyor. Sabahları temizlik ekipleri geliyor, temizlik yapılıyor. Çarşımız çok nezih. Battalgazi Belediye Başkanımız Bayram Taşkın geldiğinde söz vermişti; üstü kapanacak, aydınlatma yapılacak, çeşme konulacaktı. Hepsi yerine getirildi. Her şey var çarşımızda ve vatandaşlarımız gelip gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirler" diye konuştu.