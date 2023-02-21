Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi’nden geçen sulama kanalına yavru köpek düştü. Düştüğü kanalda mahsur kalan yavru köpeğin imdadına Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekipleri yetişti. Kendilerine gelen ihbar sonrası olay yerine gelen DAK gönüllülerinin çalışması sonucu kurtarılan yavru köpek, muhafaza altına alındı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen yavru köpeğin veterinere götürüldüğü öğrenildi.

Odunpazarı Belediyesi’nden kiraladığı binayı alabilmek için 5 yıldır mücadele ediyor

Odunpazarı Belediyesi’nden kiraladığı binayı alabilmek için 5 yıldır mücadele ediyor

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