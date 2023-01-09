Olay, Gölbaşı ilçesi Ozan köyü sınırında bulunan sulama kanalında meydana geldi. Yaklaşık yüksekliği 6 metre olan sulama kanalına düşen köpeği fark eden vatandaşlar durumu Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri merdivenle kanala indi. Yukarıdan bırakılan halata bağlanan köpek mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Köpek daha sonra bırakıldı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde sulama kanalında düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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