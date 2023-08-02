Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin ortasından geçen açık kanal temizlenerek kötü koku ve pis görünümünden kurtarılıyor.

Kanalın temizlik çalışmaları düzenli aralıklarla ve belirli bir program dâhilinde devam ediyor. Ekipler bölgede oluşan kötü koku ve sinek popülasyonunun önüne geçebilmek amacıyla başlattıkları kanal temizliği çalışmalarını iş makineleri vasıtasıyla sürdürüyor. Ayrıca kanal içerisine giren personel de temizleme çalışmalarına katkı sağlıyor.

Özellikle yaz aylarında çevredeki vatandaşların kanaldan olumsuz yönde etkilenmemeleri amacıyla yapılan çalışmaların düzenli aralıklar ile devam edeceği bildirildi.