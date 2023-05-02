Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ın vizyon projelerinden biri olan Kanal Kütahya’nın temeli atıldı. Temel atma töreninde konuşan Başkan Işık, “Şehrimize çok büyük değer katacağına inandığımız projenin temelini atıyoruz. Şehrimize ve şehrimizde yaşayan güzel insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Siner Mahallesi’nde yer alan Kanal Kütahya’nın asıl etabını içeren projenin temelini, Vali Ali Çelik, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve il protokolünün katılımıyla attı.

Projenin şehrimize çok büyük değer katacağını söyleyerek sözlerine başlayan Başkan Işık, “Projenin teknik yanıyla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Bu proje toplamda 3 kilometre uzunluğunda ve 293 bin metrekare, yani yaklaşık 300 dekara yakın bir alanda gerçekleştirdiğimiz bir proje. Bugün temelini atacağımız etabınınsa göl alanı 78 bin metrekare ve donatı alanı 215 bin metrekare olmak üzere göl alanının 43 bin metrekaresinin temelini atarak imalata başlayacağız.İnşaat alanının 78 bin metrekaresini, toplamda da 120 bin metrekaresini bu etapta şehrimize kazandırmış olacağız. Diğer etaplarla ilgili kamulaştırma ve özel mülkiyet olması nedeniyle takas işlemlerimiz bir taraftan devam ediyor. Onlar da bittikçe bu 3 kilometre uzunluğundaki kanalın temelini attığımız kısımda kalan uzunluğu 1,1 kilometre. Toplam 3 etapta tamamlamayı planladığımız kanal projemiz çerçevesinde gondol ile gezinti alanları, piknik alanları, çocuk oyun alanları, skate park, kafe ve restoranlar, zorbing alanı, spor tesisleri, bungalov evler gibi değişik sosyal donatı alanları yer almakta. Amacımız; hafta sonu Kütahya’da kalmayıp başka şehirlere piknik ve gezinti amacıyla giden hemşehrilerimizin artık başka şehre veya başka yerlere olan ihtiyaçlarını minimuma indirmek ve şehri gerek yatırımcılarımız gerekse yaşayanlarımız açısından tercih edilen bir ile dönüştürmektir. Bu çerçevede, özellikle 2019 yılında başlattığımız kamulaştırma işlemleriyle ilgili olarak 20 adet parselde kamulaştırma yaptık. Toplam 90 bin 187 metrekarelik alanı kamulaştırdık.12 adet parselde takasla kamulaştırma işlemini tamamladık, karşılıklı gönüllük esasıyla. 37 parçada takas işlemini yaptık, 9 hisseyi dava yoluyla kamulaştırdık, halen işlemlerin devam ettiği parseller var. Devlet Su İşleri’nden tahsis aldığımız 19 bin 528 metrekarelik alana ilave olarak Milli Emlak’tan tahsis aldığımız toplam 32 bin 290 metrekarelik alanda devletimizin bu projeye olduğu katkısı. Bu katkılarından dolayı Devlet Su İşleri başta olmak üzere bölge ve genel müdürlüğümüze, Milli Emlak Müdürlüğümüze ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüze, bu alanın kamu yararı kararının alınmasında emeği geçen başta sayın Valimiz olmak üzere tüm Toprak Koruma Kurulu üyelerimize, bunu onaylayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza ve bürokratlarına, Tarım ve Orman Bakanlığımızın Bakanlarına ve bürokratlarına, ilimizin tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, Tapu ve Kadastro Müdürlüğümüze, Belediyemizin ilgili tüm müdürlüklerine, ayrıca ihaleye girerek hızlı bir şekilde imalatı başlatan yüklenici firmaya ve çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Allah kazasız belasız bitirmeyi nasip eylesin”

Projenin detaylarıyla ilgili bilgi veren Başkan Işık, “Genelde çok farklı ve şehrimizde bugüne kadar olmamış birçok detayı içeren bir proje olacak. Bu alan açıldığında ortalama 12-15 metre genişliğinde ve toplamda 100 metre genişliğe sahip bir bant içerisinde ortasında kanal, iki tarafında alanlar yer alacak. Özellikle birinci etapta 43 bin metrekarelik göl alanından seviyesi yükselerek gelen suyu değerlendireceğiz, her türlü spor alanları ve spor erkinlikleriyle beraber. Sonuçta bu kanal aynı zamanda şehrimizde sulama görevini yapamaya da devam edecek. Doğu-batı istikametinde şehri ikiye bölerek şehir boyunca uzanan 18 kilometre uzunluğundaki eski Devlet Su İşleri sulama kanalının ana fonksiyonunu korumak kaydıyla uygun olan yerlerde kanalın üstü kapatılarak Bekir Avlupınar’da olduğu gibi, bazı yerlerde açarak, bazı yerlerde kanalı tamir ederek, bazı yerlerinde de açık suyu kapalı sistem içerisine alıp kanal görevini de ihmal etmeden şehrimize değer katacak bir proje olarak bunu değerlendiriyoruz. Projenin ihale ve kamulaştırma süreçlerinin yürütülmesinde sabırla bu işe inanarak emek veren belediyemiz çalışanları başta olmak üzere bir kez daha tüm emeği geçenlere huzurunuzda teşekkür ediyorum. Böyle bir günde bizleri yalnız bırakmayıp şehrimiz için çok önemli bir tarih olarak tarihe not düşeceğimiz bu 2 Mayıs tarihindeki bu törene katılan siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Şehrimize ve şehrimizde yaşayan güzel insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Allah kazasız belasız bitirmeyi nasip eylesin” diyerek sözlerini noktaladı.

"Projede emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum"

Temel atma törenine katılan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, “Belediyemizin kendi çapında, bizim açımızdan da Kütahya için en büyük projesi olarak Kanal Kütahya Projemizin temel atma törenine hoş geldiniz. Buradaki en büyük sıkıntımız Kütahya için yüzde 74’ü ormanlarla kaplı olan bir şehirde maalesef şehir içinde bir mesire alanımız yok ve hafta sonları vatandaşlarımızın Eskişehir’e gitmesinden dolayı bir muzdariplik yaşıyorduk. Tabi Eskişehir de bizim komşu vilayetimiz ama niye bu vatandaşlarımız oraya gitsinler. Burada bir sosyal donatıya ihtiyacımızın olduğu açıktı. Sayın Belediye Başkanım ve değerli ekibi ile Çevre Bakanlığımız bu konudaki hassasiyetini gösterdi. Devlet Su İşleri’nin de burada yardımları oldu. Sayın Valimizin de destekleriyle bu güzel ve tarihi projenin şu anda temel atma törenindeyiz. Bundan üç beş yıl sonra geldiğimizde buraları tanıyamayacağız. Eskişehir’e giden binlerce insanımıza ve orada gondolları gören vatandaşlarımıza işte o gondollar burada da var, bununla gezebilirsiniz, burada da eğlenebilirsiniz diyeceğiz. Sadece kendi vatandaşlarımız değil, dışarıdan da 100 binlere yakın vatandaşımız buraya misafir olarak gelecek. Bu projede emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bir seçim vaadi idi. 2014 seçimlerinde de bu proje vaatlerinin içinde vardı. Bu projenin peşini hiç bırakmadı. Israrla bu projeyi takip etti. İnşallah bu bölgenin en güzel alanı olacak” diye konuştu.

"Projenin mahallemize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum"

Kütahya Belediyesi’nin sadece bu tür projelerle değil kentsel dönüşüm projeleriyle de önemli çalışmalar yaptığını ifade eden Vali Ali Çelik, “Değerli başkanımıza, başkan yardımcılarına ve değerli ekibine Kütahya’ya kazandırdıkları ve kazandıracakları Kanal Kütahya gibi tüm çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. Belediyeler, belediyecilik şehrin geleceğini kurgulayan ve geleceğe yönelik yapılacak her şeyin altında bir imzası olan bir düşünce. Bu anlamda yaptıkları ya da yapmadıkları bizim hepimiz açısından son derece önemli sonuçlar doğuruyor. İnşallah bunun gibi hayırlı birçok hizmetin temel atma ve açılışında bir araya geliriz. Belediye, Kanal Kütahya gibi projeleri ile beraber kentsel dönüşüm çalışmalarının altına da imza atıyor. Bunların hepsi çok değerli, Kütahya’nın deprem bölgesi özelliğini hiçbirimiz aklımızdan çıkartmadan hem şehrimizi güzelleştirmek hem de güvenli bir kent imarını inşa etmek de hepimizin sorumluluğu. Bu anlamda yapılacak bütün çalışmalara şimdiden teşekkür ediyorum. Projenin mahallemize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Temel atma törenine; İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal, il protokolü ve STK temsilcileri, birim müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.