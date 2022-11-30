Dumlupınar Mahallesi’nde Kanal Kütahya Projesi’nin ikinci etabının yapıldığı bölgede kanal genişletme çalışmaları devam ediyor.

Dumlupınar Mahallesi’nde Kanal Kütahya Projesi’nin ikinci etabının yapıldığı bölgede kanal genişletme çalışmaları devam ediyor.

Şehirde vatandaşların vakit geçirebileceği, sosyal faaliyetlerde bulunabileceği alanları artırmak için hayata geçirilen Kanal Kütahya Projesi’nde ikinci etap çalışmaları, Dumlupınar Mahallesi’nde tüm hızıyla devam ediyor. Şehit Ömer Halisdemir Caddesi boyunca yaklaşık bir kilometrelik alanda kanal genişletme çalışması yapan ekipler, daha sonra peyzaj ve çevre düzenlemesi işlemleri yaparak şehrim bir cazibe merkezi daha kazandıracak.

Hayata geçirilecek projeyle, vatandaşların sosyal hayatının zenginleşeceği bir alan oluşturulması hedefleniyor.