Kütahya Belediye Başkan Alim Işık, Kanal Kütahya’nın asıl etabını içeren ihale sözleşmesinin imzalandığı törende, “Kütahya’mıza değer katacağına inandığımız Kanal Kütahya Projemizin asıl etabını içeren ihale sözleşmemizi yaptık, şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Kütahya Belediye Başkan Alim Işık, Kanal Kütahya’nın asıl etabını içeren ihale sözleşmesinin imzalandığı törende, “Kütahya’mıza değer katacağına inandığımız Kanal Kütahya Projemizin asıl etabını içeren ihale sözleşmemizi yaptık, şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Vatandaşların vakit geçirebileceği ve sosyal faaliyetlerde bulunabileceği alanları artırmak için çaba sarf eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kanal Kütahya’nın asıl etabını içeren ihale sözleşmesini imzaladı. Projenin şehrimizin geleceği için çok önemli olduğunu belirten Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık, “Uzun zamandan beri kamuoyunun gündeminde olan ve şehrimize değer katacağına inandığımız Kanal Kütahya Projemizin asıl etabını içeren ihale sözleşmemizi yapıyoruz. Öncelikle, emeği geçen başta Fen İşleri Müdürlüğümüzü ve diğer ilgili müdürlüklerimiz olmak üzere yüklenici firmamızın çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim sağlıkla ve sıhhatle tamamlamayı nasip eylesin. Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğümüz ile İçkale ve Sam Teknik Yapı A.Ş. ortaklığında yürütülecek olan bu projenin imza töreni için bir araya geldik. Nasip olursa toplam 500 günlük süre içerisinde gölün ve kanalın çevresindeki rekreasyon alanlarıyla birlikte yapımı içeren bu imalatımız tamamlanmış olacak. Sözleşme imzalamaya müteakip en kısa sürede imalata başlayacaklar. Ben bir kez daha şehrimize hayırlı olsun diyorum. Rabbim kazasız ve belasız bitirmeyi, sağlıkla, sıhhatle kullanmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Projeyle ilgili açıklama yapan Fen İşleri Müdürü Osman Ortaçlı, “Kanal Kütahya birinci etap alanı yapım işiyle alakalı projemizin gerek özellikleri itibariyle Kütahya’mıza katacağı değer kapsamında sözleşmesini imzaladık. Nasip olursa en kısa zamanda yapımına başlanacak ve Kütahya’ya gerçekten değer katacak. Bölgeyi ciddi anlamda kalkındıracak da bir proje. Hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

İçkale ve Sam Teknik Yapı A.Ş. firma yetkilileri, projeyi sözleşme süresinden önce bitirmeyi hedeflediklerini söyleyerek Kanal Kütahya’nın şehrimize hayırlı olması temennisinde bulundu.