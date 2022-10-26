Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ın vizyon projeleri arasında yer alan ve şehre değer katacak Kanal Kütahya Projesi’nde ikinci etap çalışmaları, Dumlupınar Mahallesi’nde tüm hızıyla sürüyor.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ın vizyon projeleri arasında yer alan ve şehre değer katacak Kanal Kütahya Projesi’nde ikinci etap çalışmaları, Dumlupınar Mahallesi’nde tüm hızıyla sürüyor.

Kütahya’da vatandaşların vakit geçirebileceği, sosyal faaliyetlerde bulunabileceği alanları artırmak için birçok projeyi hayata geçiren Kütahya Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Kanal Kütahya’nın ikinci etabı için çalışmalara başlamıştı. Zemin iyileştirmesi yapılan bölgede imalatlara başlayan ekipler, kanalın içine yapılan beton işlerinde büyük mesafe katetti. Kanal imalatı tamamlandıktan sonra çevresindeki rekresyon alanları da düzenlenerek şehri bir cazibe merkezi daha kazandırılacak. Hayata geçirilecek projeyle, vatandaşların sosyal hayatının zenginleşeceği bir alan oluşturulması hedefleniyor.