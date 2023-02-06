Tekirdağ’da düzenlenen "Deniz Taşımacılığından Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına İlişkin Tedbirler Sempozyumu"nda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, "Deniz taşımacılığına yeni bir soluk getirecek olan Kanal İstanbul, dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve değişin iktisadi yönelimler, ülkemizin ulaştırma altyapısında artan ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkan vizyon bir projedir" dedi.

Tekirdağ’da düzenlenen "Deniz Taşımacılığından Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına İlişkin Tedbirler Sempozyumu"nda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, "Deniz taşımacılığına yeni bir soluk getirecek olan Kanal İstanbul, dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve değişin iktisadi yönelimler, ülkemizin ulaştırma altyapısında artan ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkan vizyon bir projedir" dedi.

Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesinde bulunan Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığında (UDEB), "Deniz Taşımacılığından Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına İlişkin Tedbirler Sempozyumu" düzenlendi. Sempozyuma, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun’un yanı sıra Türk yetkililer ve yurt dışından yetkililer de katıldı.

Sempozyumda, sera gazı emisyonlarına yönelik küresel, bölgesel ve ulusal düzenlemeler ve uygulamalar, sera gazı emisyonlarına yönelik ekonomik tedbirlerin küresel ve Türk deniz taşımacılığı filosuna etkisi, alternatif yakıt ve düşük veya sıfır karbon teknolojilerinin gelişimi ve yeşil deniz yakıtları üzerine çeşitli konuşmalar yapılarak, üzerinde durulması gereken tedbirler anlatıldı.

"Proje, İstanbul Boğazı’nı hem tarihi hem kültürel anlamda koruyacak"

Toplantıda bir konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Kanal İstanbul’un Türkiye’nin deniz yolu taşımacılığındaki rolünü güçlendireceğini ifade ederek, "Türkiye’yi dünyada lider ekonomileri arasına yükseltecek, milletimizi hak ettiği yere taşıyacak dev projelerimizi devlet aklıyla planlıyor, inşa ediyor ve yalnızca Türkiye’mizin değil, dünyanın da hizmetine sunuyoruz. Deniz taşımacılığına yeni bir soluk getirecek olan Kanal İstanbul, dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve değişin iktisadi yönelimler, ülkemizin ulaştırma altyapısında artan ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkan vizyon bir projedir. Proje, İstanbul Boğazı’nı hem tarihi hem kültürel anlamda koruyacak. Gemi trafiği azalması nedeniyle Boğaz trafiğini karşılıklı seferler sırasında daha sağlıklı, güvenli ve deniz emniyetiyle seyahat edilmesini vatandaşlarımıza sağlayacak. Bu beklemelerin durumu, geçici sürelerdeki sıkıntılar asgariye inecek" dedi.