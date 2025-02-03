İzmir’in Foça ilçesinde kanal borusuna sıkışan yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Foça ilçesi Kozbeyli Mahallesi’nde kanal borusunda köpek olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kuzey Bölge Arama Kurtarma Ekipleri, yarım saat süren çalışma ile minik köpeğin sıkıştığı boruyu dikkatlice sökerek zarar vermeden kurtarmayı başardı. Kurtarma işleminin ardından yapılan kontrolde miniğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.