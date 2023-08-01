Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kanadı Noktalı Sirke Sineği ile mücadele zamanı olduğu belirtilerek yapılması gerekenler hususunda bilgilendirme yapıldı.

Yapılan açıklamada, “Erzincan’da armut, elma, erik, çilek, kayısı, kiraz, şeftali, vişne bahçelerinde, üzüm bağında zarar yapan Kanadı Noktalı sirke sineği Drosophila suzukii mücadelesi yapılması gerekmektedir. Mücadele elma sirkeli tuzaklar asılarak yapılacaktır. Tuzak olarak 0,5 litrelik şeffaf plastik kaplar kullanılır. İçerisine elma sirkesi konan ve üzerinde 3 mm’den büyük olmayan 8-10 adet delik açılarak ağaçların gölge bir yerine asılır. Asılan sirkeli kaplar üreticiler tarafından haftalık kontrol edilerek eksilen sirkelerin tamamlanması sağlanır. Bu sirke kontrollerine yıl boyu devam edilecektir.

Bahçenin kenarları boyunca, 1 sıra ve en fazla 5 metre aralıkla elma sirkeli tuzaklar asılmalıdır. Aynı bahçe içindeki diğer ağaçlara ise, ağaç başına 4-5 adet sirkeli tuzak asılarak zararlının mücadelesinde kitle halinde tuzakla yakalama yöntemi uygulanır.” denildi.