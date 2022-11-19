Antalya’ya tatil için gelen İran asıllı Kanada vatandaşı iş adamı, tatilinin son gününde eşiyle birlikte yürüyüş yaptığı sırada kapkaççıların kurbanı oldu. Konuşma bahanesiyle yaklaştıkları iş adamının arka cebinden yaklaşık 60 bin lira değerindeki cep telefonunu biri kadın 2 şüpheli alıp kaçtı.

Antalya’ya tatil için gelen İran asıllı Kanada vatandaşı iş adamı, tatilinin son gününde eşiyle birlikte yürüyüş yaptığı sırada kapkaççıların kurbanı oldu. Konuşma bahanesiyle yaklaştıkları iş adamının arka cebinden yaklaşık 60 bin lira değerindeki cep telefonunu biri kadın 2 şüpheli alıp kaçtı.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Falez Parkı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya’ya tatile gelen İran asıllı Kanada vatandaşı Farza Saranfarz, tatilinin son gününde eşiyle birlikte sahile geldi. Bir süre burada vakit geçiren çift, ardından Beach Park’tan merdivenlerle Falez Parkı’na çıktığı sırada yanlarına kimliği belirsiz biri kadın iki kişi geldi. İddiaya göre, çifti lafa tutan şüpheliler, ardından Farza Saranfarz’ın arka cebindeki yaklaşık 60 bin değerindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alarak kaçtı. Neye uğradığını şaşıran çift, polisi arayarak yardım istedi.

İhbarın ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, çift şüphelilerden şikayetçi oldu.

“Tatilimin son günüydü”

Olayın halen şokunda olan Farza Saranfarz ve eşi, “Yukarıya çıkıyorduk, telefonu çaldı kaçtı. İki kişiydiler. Biri kadın biri erkekti. Bizi lafa tutup arka cebimden telefonu alıp kaçtılar. Tatilimin son günüydü” diye konuştu