Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Müslümanlara karşı yapılan ayrımcılıklarla mücadele edilmesi için İslamofobi ile mücadele konusunda ilk kez özel bir temsilci atandığını duyurdu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Müslümanlara karşı yapılan ayrımcılıklarla mücadele edilmesi için İslamofobi ile mücadele konusunda ilk kez özel bir temsilci atandığını duyurdu.

Kanada’da İslamofobiyle mücadele edilmesi kapsamında ilk kez özel temsilci atandı. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, Müslümanların maruz kaldığı ayrımcılıklarla mücadele edilmesi için insan hakları aktivisti ve gazeteci Amira Elghawaby’in özel temsilci olarak atandığı belirtildi. Kanada Başbakanı Trudeau konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizde hiç kimse inancından dolayı nefrete maruz kalmamalı. Temsilci Elghawaby’nin Kanada’nın İslamofobiyle mücadeledeki ilk özel temsilcisi olarak atanması, İslamofobi ve her türlü nefrete karşı mücadelemizde önemli bir adımdır" dedi. Elghawaby’nin yeni görevinde politika ve yasama tavsiyeleri ve çeşitli teklifler sunacağı ayrıca kapsayıcı olacak programlar ve düzenlemeler önereceği de belirtildi.

Kanada, İslamofobi, nefret ve ırkçılıkla mücadeleye ilişkin ulusal eylem planına katkı sağlamak amacıyla 85 milyon dolar bütçe ayırmayı planlanıyor.

Amira Elghawaby kimdir?

Özel temsilciliğe atanan Amira Elghawaby, gazetecilik bölümünden mezun olduktan sonra birçok medya şirketinde çalıştı. Köşe yazarlığının yanı sıra insan hakları konusundaki çalışmalarıyla da tanınan Elghawaby, yaklaşık 5 yıl boyunca Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi’nde (NCCM) görev aldı.